https://ria.ru/20240413/orsk-1939785510.html

Спасатели доставляют жителей Орска к затопленным домам

Спасатели доставляют жителей Орска к затопленным домам - РИА Новости, 13.04.2024

Спасатели доставляют жителей Орска к затопленным домам

Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам, некоторые из них впервые посетят свои квартиры после прорыва дамбы, передаёт корреспондент... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:59

2024-04-13T12:59

2024-04-13T12:59

жилье

москва

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам, некоторые из них впервые посетят свои квартиры после прорыва дамбы, передаёт корреспондент РИА Новости. Спасатели с несколькими лодками дежурят около площади Гагарина. Они доставили к сильно затопленным домам несколько семей. Как рассказала одна из местных жительниц, она хочет поехать со спасателями в свою квартиру на улице Докучаева и убедиться, что там все в порядке. "Мы ещё не были там после затопления. Живём на пятом этаже, едем, чтобы убедиться, что все в порядке, успокоиться. У меня ноутбуки там чужие. И документы там бабушкины нужно забрать, завтра в Москву уезжает", - рассказала орчанка. Она добавила, что со времени прорыва дамбы они с мамой уже сменили 4 квартиры. "Я вернулась сегодня домой в Белогорский переулок. Там уже ночевала первую ночь... Мы уезжали жить и в Светлый переулок. Там у нас ни света, ни газа, конечно. С подвала качают воду", - рассказала она. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938243808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам 2024-04-13T12:59 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, москва, орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024