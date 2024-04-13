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Спасатели доставляют жителей Орска к затопленным домам - РИА Новости, 13.04.2024
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12:59 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/orsk-1939785510.html
Спасатели доставляют жителей Орска к затопленным домам
Спасатели доставляют жителей Орска к затопленным домам - РИА Новости, 13.04.2024
Спасатели доставляют жителей Орска к затопленным домам
Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам, некоторые из них впервые посетят свои квартиры после прорыва дамбы, передаёт корреспондент... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:59
2024-04-13T12:59
жилье
москва
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам, некоторые из них впервые посетят свои квартиры после прорыва дамбы, передаёт корреспондент РИА Новости. Спасатели с несколькими лодками дежурят около площади Гагарина. Они доставили к сильно затопленным домам несколько семей. Как рассказала одна из местных жительниц, она хочет поехать со спасателями в свою квартиру на улице Докучаева и убедиться, что там все в порядке. "Мы ещё не были там после затопления. Живём на пятом этаже, едем, чтобы убедиться, что все в порядке, успокоиться. У меня ноутбуки там чужие. И документы там бабушкины нужно забрать, завтра в Москву уезжает", - рассказала орчанка. Она добавила, что со времени прорыва дамбы они с мамой уже сменили 4 квартиры. "Я вернулась сегодня домой в Белогорский переулок. Там уже ночевала первую ночь... Мы уезжали жить и в Светлый переулок. Там у нас ни света, ни газа, конечно. С подвала качают воду", - рассказала она. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938243808.html
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам
Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, москва, орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Жилье, Москва, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Спасатели доставляют жителей Орска к затопленным домам

Спасатели на лодках доставили несколько семей из Орска к затопленным домам

Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам, некоторые из них впервые посетят свои квартиры после прорыва дамбы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Спасатели с несколькими лодками дежурят около площади Гагарина. Они доставили к сильно затопленным домам несколько семей.
Сотрудники МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов
6 апреля, 14:41
Как рассказала одна из местных жительниц, она хочет поехать со спасателями в свою квартиру на улице Докучаева и убедиться, что там все в порядке.
"Мы ещё не были там после затопления. Живём на пятом этаже, едем, чтобы убедиться, что все в порядке, успокоиться. У меня ноутбуки там чужие. И документы там бабушкины нужно забрать, завтра в Москву уезжает", - рассказала орчанка.
Она добавила, что со времени прорыва дамбы они с мамой уже сменили 4 квартиры.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
"Я вернулась сегодня домой в Белогорский переулок. Там уже ночевала первую ночь... Мы уезжали жить и в Светлый переулок. Там у нас ни света, ни газа, конечно. С подвала качают воду", - рассказала она.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
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