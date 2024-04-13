https://ria.ru/20240413/orsk-1939762968.html

Из Орска постепенно уходит вода

Из Орска постепенно уходит вода - РИА Новости, 13.04.2024

Из Орска постепенно уходит вода

Вода из затопленных территорий Орска постепенно уходит, техника работает на улицах и освобождает дорогу для транспорта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:06

2024-04-13T10:06

2024-04-13T10:06

орск

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - РИА Новости. Вода из затопленных территорий Орска постепенно уходит, техника работает на улицах и освобождает дорогу для транспорта, передает корреспондент РИА Новости. Дома от Гагаринской площади все еще затоплены, там работают специалисты, они откачивают воду с помощью насоса. На ближайшей улице Строителей работает техника, она убирают воду с проезжей части и мусор с трамвайных путей. Общественный транспорт на этом участке уже запустили. Магазины и другие учреждения, которые находятся на ближайших к затопленным участкам улицах, остаются закрытыми. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html

орск

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орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия