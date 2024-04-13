https://ria.ru/20240413/orenburg-1939756675.html

В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка

В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка - РИА Новости, 13.04.2024

В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка

Перекрыт въезд с двух сторон на улицу Донгузскую города Оренбурга в связи с паводком, по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками, передает... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:20

2024-04-13T09:20

2024-04-13T09:59

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбург

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Перекрыт въезд с двух сторон на улицу Донгузскую города Оренбурга в связи с паводком, по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками, передает корреспондент РИА Новости. У наливной дамбы, установленной здесь несколько дней назад, продолжает работать спецтехника и подвозить землю. Вода затопила отрезок проезжей части улицы Донгузской.

https://ria.ru/20240413/pavodki-1939755742.html

оренбург

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024