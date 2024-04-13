https://ria.ru/20240413/orenburg-1939756675.html
В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка
В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка - РИА Новости, 13.04.2024
В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка
Перекрыт въезд с двух сторон на улицу Донгузскую города Оренбурга в связи с паводком, по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками, передает... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:20
2024-04-13T09:20
2024-04-13T09:59
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбург
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Перекрыт въезд с двух сторон на улицу Донгузскую города Оренбурга в связи с паводком, по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками, передает корреспондент РИА Новости. У наливной дамбы, установленной здесь несколько дней назад, продолжает работать спецтехника и подвозить землю. Вода затопила отрезок проезжей части улицы Донгузской.
https://ria.ru/20240413/pavodki-1939755742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка
В Оренбурге разрешили проезд по ул Донгузской только МЧС и прицепам с лодками