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В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка - РИА Новости, 13.04.2024
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09:20 13.04.2024 (обновлено: 09:59 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939756675.html
В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка
В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка - РИА Новости, 13.04.2024
В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка
Перекрыт въезд с двух сторон на улицу Донгузскую города Оренбурга в связи с паводком, по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками, передает... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:20
2024-04-13T09:59
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбург
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Перекрыт въезд с двух сторон на улицу Донгузскую города Оренбурга в связи с паводком, по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками, передает корреспондент РИА Новости. У наливной дамбы, установленной здесь несколько дней назад, продолжает работать спецтехника и подвозить землю. Вода затопила отрезок проезжей части улицы Донгузской.
https://ria.ru/20240413/pavodki-1939755742.html
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прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге перекрыли въезд на улицу Донгузскую из-за паводка

В Оренбурге разрешили проезд по ул Донгузской только МЧС и прицепам с лодками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления на улице Уральской в Оренбурге
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления на улице Уральской в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления на улице Уральской в Оренбурге
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Перекрыт въезд с двух сторон на улицу Донгузскую города Оренбурга в связи с паводком, по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками, передает корреспондент РИА Новости.
У наливной дамбы, установленной здесь несколько дней назад, продолжает работать спецтехника и подвозить землю. Вода затопила отрезок проезжей части улицы Донгузской.
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Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествияОренбургНаводнения в России — 2024
 
 
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