https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745964.html

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков - РИА Новости, 13.04.2024

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков

За сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T07:11

2024-04-13T07:11

2024-04-13T07:11

оренбург

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса. "Приусадебных участков порядка 1800 и домов порядка 800 (было затоплено), это за сутки. (Всего затоплено) приусадебных (участков) порядка 8 тысяч и домов порядка 3 тысяч", - сказал Сиса.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html

оренбург

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оренбург, прорыв дамбы в орске