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За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков - РИА Новости, 13.04.2024
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07:11 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745964.html
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков - РИА Новости, 13.04.2024
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков
За сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:11
2024-04-13T07:11
оренбург
прорыв дамбы в орске
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ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса. "Приусадебных участков порядка 1800 и домов порядка 800 (было затоплено), это за сутки. (Всего затоплено) приусадебных (участков) порядка 8 тысяч и домов порядка 3 тысяч", - сказал Сиса.
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оренбург, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопление в районе ЖК "Гранд парк" в Оренбурге
Подтопление в районе ЖК Гранд парк в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопление в районе ЖК "Гранд парк" в Оренбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса.
"Приусадебных участков порядка 1800 и домов порядка 800 (было затоплено), это за сутки. (Всего затоплено) приусадебных (участков) порядка 8 тысяч и домов порядка 3 тысяч", - сказал Сиса.
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