https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745964.html
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков - РИА Новости, 13.04.2024
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков
За сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:11
2024-04-13T07:11
2024-04-13T07:11
оренбург
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939577767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0802f17604cfd50e08088de8eba01a5.jpg
ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса. "Приусадебных участков порядка 1800 и домов порядка 800 (было затоплено), это за сутки. (Всего затоплено) приусадебных (участков) порядка 8 тысяч и домов порядка 3 тысяч", - сказал Сиса.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html
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оренбург, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов