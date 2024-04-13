https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер - РИА Новости, 13.04.2024
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато и повышения больше не будет, ситуация... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:06
2024-04-13T07:06
2024-04-13T07:06
оренбург
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато и повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад. "К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", - написал он в Telegram-канале.
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оренбург, оренбургская область, денис паслер
Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер
Губернатор Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато