Рейтинг@Mail.ru
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер - РИА Новости, 13.04.2024
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато и повышения больше не будет, ситуация... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:06
2024-04-13T07:06
оренбург
оренбургская область
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939638292_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_1ef1a768981aa9877328a56192c4137f.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато и повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад. "К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744953.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939638292_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_0a8237a5c943e79f2e23eac6dfa7cbac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, оренбургская область, денис паслер
Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер
Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер

Губернатор Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопление у стелы Европа - Азия в Оренбурге
Подтопление у стелы Европа - Азия в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подтопление у стелы Европа - Азия в Оренбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато и повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад.
"К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", - написал он в Telegram-канале.
Подтопление в районе ЖК Гранд парк в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", вода подошла к домам
06:50
 
ОренбургОренбургская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала