https://ria.ru/20240413/orenburg-1939745488.html

Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер

Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер - РИА Новости, 13.04.2024

Уровень Урала в Оренбурге больше не повысится, считает губернатор Паслер

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато и повышения больше не будет, ситуация... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T07:06

2024-04-13T07:06

2024-04-13T07:06

оренбург

оренбургская область

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939638292_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_1ef1a768981aa9877328a56192c4137f.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассчитывает, что уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато и повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад. "К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744953.html

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, оренбургская область, денис паслер