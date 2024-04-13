https://ria.ru/20240413/opolcheniya-1939854927.html

Киев ввел танки на территорию ДНР еще до начала АТО, заявил боец ополчения

Киев ввел танки на территорию ДНР еще до начала АТО, заявил боец ополчения - РИА Новости, 13.04.2024

Киев ввел танки на территорию ДНР еще до начала АТО, заявил боец ополчения

Киевский режим ввел танки на территорию ДНР еще до начала АТО, рассказал РИА Новости донецкий рэпер (группа ДПНГ), боец ополчения с позывным "Крест". РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:22

2024-04-13T22:22

2024-04-13T22:22

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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Киевский режим ввел танки на территорию ДНР еще до начала АТО, рассказал РИА Новости донецкий рэпер (группа ДПНГ), боец ополчения с позывным "Крест". "Еще до объявления так называемой антитеррористической операции по нашим Донецкой и Луганским областям уже ездили танки и техника. Люди встречали их без оружия, останавливали своим телом", — сказал боец. Он называл начало АТО объявлением войны, потому что против мирных жителей киевский режим применил различное оружие неизбирательного действия. По словам бойца, он принял решение вступить в ряды ополчения после того, как начались первые артиллерийский удары по центру Донецка. "Когда услышал первый прилет по центру (ушел добровольно в ополчение), когда прилетело по ЖК "Европейский", тогда магазин развалило нормально, а рядом больница, до нее совсем недалеко. Приехал домой, подумал об этом хорошенько, не смог уснуть, снились страшные сны, что начнется большая война. Тогда почувствовал, что вот это уже предел", - рассказывает "Крест" Он отметил, что полномасштабный конфликт с применением крупнокалиберной артиллерии и авиации начался практически сразу после объявления Киевом так называемого АТО. "Против нас на тот момент была введена авиация, реактивные системы залпового огня и другая артиллерия - пушки, танки... мне кажется, это полномасштабная война и никакая война не война с террористами, а полноценный геноцид русского народа", - добавил ополченец. Тринадцатого апреля 2014 года захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота на Украине развязали боевые действия против жителей ЛНР и ДНР, которые не согласились с госпереворотом на Украине и провозгласили независимость регионов. Так называемая антитеррористическая операция Киева сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами ее населенных пунктов, а также привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. "АТО" фактически стала прологом к начатой Россией в феврале 2022 года специальной военной операции. Боец с позывным "Крест" ушел в ополчение в июне 2014 года и воевал в подразделении "Оплот". В настоящий "Крест" также служит в одном из боевых подразделений на Донецком направлении. Кроме этого является автором песен и исполнителем в музыкальной группе ДПНГ.

https://ria.ru/20240413/timokhin-1939851952.html

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киев

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в мире, киев, донецкая народная республика, украина