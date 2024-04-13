https://ria.ru/20240413/oon-1939732454.html

В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"

В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск" - РИА Новости, 13.04.2024

В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрел ВСУ съемочной группы телеканала "Вести Луганск", обратил внимание на риски, с... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T00:37

2024-04-13T00:37

2024-04-13T06:16

в мире

луганская народная республика

стефан дюжаррик

вооруженные силы украины

оон

специальная военная операция на украине

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ООН, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрел ВСУ съемочной группы телеканала "Вести Луганск", обратил внимание на риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру.Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа телеканала "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении: оператор ранен в ногу, корреспондент Артем Юндас контужен."У нас нет конкретных деталей на этот счет. Мы видели сообщения. Могу сказать, что это вновь показывает те риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру, пытаясь освещать события. Думаю, журналисты во всем мире изо всех сил стараются выполнять свою работу", — сказал Дюжаррик, не выразивший, тем не менее, осуждения в адрес действий ВСУ.

https://ria.ru/20240210/gaza-1926577294.html

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в мире, луганская народная республика, стефан дюжаррик, вооруженные силы украины, оон