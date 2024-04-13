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В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"
В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск" - РИА Новости, 13.04.2024
В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрел ВСУ съемочной группы телеканала "Вести Луганск", обратил внимание на риски, с... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:37
2024-04-13T00:37
2024-04-13T06:16
в мире
луганская народная республика
стефан дюжаррик
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ООН, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрел ВСУ съемочной группы телеканала "Вести Луганск", обратил внимание на риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру.Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа телеканала "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении: оператор ранен в ногу, корреспондент Артем Юндас контужен."У нас нет конкретных деталей на этот счет. Мы видели сообщения. Могу сказать, что это вновь показывает те риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру, пытаясь освещать события. Думаю, журналисты во всем мире изо всех сил стараются выполнять свою работу", — сказал Дюжаррик, не выразивший, тем не менее, осуждения в адрес действий ВСУ.
https://ria.ru/20240210/gaza-1926577294.html
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в мире, луганская народная республика, стефан дюжаррик, вооруженные силы украины, оон
В мире, Луганская Народная Республика, Стефан Дюжаррик, Вооруженные силы Украины, ООН, Специальная военная операция на Украине
В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"
Дюжаррик на фоне обстрела группы "Вести Луганск" отметил риски для журналистов