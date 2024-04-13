Рейтинг@Mail.ru
В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск" - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 13.04.2024 (обновлено: 06:16 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/oon-1939732454.html
В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"
В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск" - РИА Новости, 13.04.2024
В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрел ВСУ съемочной группы телеканала "Вести Луганск", обратил внимание на риски, с... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:37
2024-04-13T06:16
в мире
луганская народная республика
стефан дюжаррик
вооруженные силы украины
оон
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрел ВСУ съемочной группы телеканала "Вести Луганск", обратил внимание на риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру.Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа телеканала "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении: оператор ранен в ногу, корреспондент Артем Юндас контужен."У нас нет конкретных деталей на этот счет. Мы видели сообщения. Могу сказать, что это вновь показывает те риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру, пытаясь освещать события. Думаю, журналисты во всем мире изо всех сил стараются выполнять свою работу", — сказал Дюжаррик, не выразивший, тем не менее, осуждения в адрес действий ВСУ.
https://ria.ru/20240210/gaza-1926577294.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, стефан дюжаррик, вооруженные силы украины, оон
В мире, Луганская Народная Республика, Стефан Дюжаррик, Вооруженные силы Украины, ООН, Специальная военная операция на Украине
В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"

Дюжаррик на фоне обстрела группы "Вести Луганск" отметил риски для журналистов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обстрел ВСУ съемочной группы телеканала "Вести Луганск", обратил внимание на риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру.
Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа телеканала "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении: оператор ранен в ногу, корреспондент Артем Юндас контужен.
Обстановка у больничного комплекса, который окружила израильская армия - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Журналист, работающий с РИА Новости, попал в окружение в больнице в Газе
10 февраля, 14:08
"У нас нет конкретных деталей на этот счет. Мы видели сообщения. Могу сказать, что это вновь показывает те риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру, пытаясь освещать события. Думаю, журналисты во всем мире изо всех сил стараются выполнять свою работу", — сказал Дюжаррик, не выразивший, тем не менее, осуждения в адрес действий ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтефан ДюжаррикВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала