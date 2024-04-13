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В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток - РИА Новости, 13.04.2024
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https://ria.ru/20240413/odessa-1939763734.html
В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток
В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток - РИА Новости, 13.04.2024
В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток
Одесская патрульная полиция задержала мужчину из-за советских открыток, подозревают "изготовление и распространение" коммунистической символики, сообщила... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:14
2024-04-13T10:14
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Одесская патрульная полиция задержала мужчину из-за советских открыток, подозревают "изготовление и распространение" коммунистической символики, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима", - говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области. Публикуется фото задержанного и имевшейся у него "запрещенки": у мужчины при себе было несколько десятков советских открыток, посвященных Международному женскому дню, Дню солидарности трудящихся и ряду других праздников. Как подчеркнули в ведомстве, в действиях задержанного филокартиста усматриваются признаки преступления по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240225/odessa-1929406976.html
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в мире, украина, россия, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесская область
В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

Одесская полиция задержала филокартиста из-за советских открыток к 23 февраля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомиобиль украинской полиции
Автомиобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомиобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Одесская патрульная полиция задержала мужчину из-за советских открыток, подозревают "изготовление и распространение" коммунистической символики, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима", - говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области.
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Публикуется фото задержанного и имевшейся у него "запрещенки": у мужчины при себе было несколько десятков советских открыток, посвященных Международному женскому дню, Дню солидарности трудящихся и ряду других праздников.
Как подчеркнули в ведомстве, в действиях задержанного филокартиста усматриваются признаки преступления по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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