https://ria.ru/20240413/odessa-1939763734.html

В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток - РИА Новости, 13.04.2024

В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

Одесская патрульная полиция задержала мужчину из-за советских открыток, подозревают "изготовление и распространение" коммунистической символики, сообщила... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:14

2024-04-13T10:14

2024-04-13T10:14

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Одесская патрульная полиция задержала мужчину из-за советских открыток, подозревают "изготовление и распространение" коммунистической символики, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима", - говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области. Публикуется фото задержанного и имевшейся у него "запрещенки": у мужчины при себе было несколько десятков советских открыток, посвященных Международному женскому дню, Дню солидарности трудящихся и ряду других праздников. Как подчеркнули в ведомстве, в действиях задержанного филокартиста усматриваются признаки преступления по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240225/odessa-1929406976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, одесская область