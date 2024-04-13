В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток
Одесская полиция задержала филокартиста из-за советских открыток к 23 февраля
Автомиобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Одесская патрульная полиция задержала мужчину из-за советских открыток, подозревают "изготовление и распространение" коммунистической символики, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима", - говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области.
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Публикуется фото задержанного и имевшейся у него "запрещенки": у мужчины при себе было несколько десятков советских открыток, посвященных Международному женскому дню, Дню солидарности трудящихся и ряду других праздников.
Как подчеркнули в ведомстве, в действиях задержанного филокартиста усматриваются признаки преступления по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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