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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 13.04.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинский беспилотник сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщило в субботу представительство республики в Совместном центре контроля... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:48
2024-04-13T21:48
2024-04-13T21:48
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщило в субботу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. О последствиях сброса не сообщается. По данным ведомства, в период с 20.20 по 20.30 украинские силы выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Представительство ДНР: украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости.
Украинский беспилотник сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщило в субботу представительство
республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
О последствиях сброса не сообщается.
По данным ведомства, в период с 20.20 по 20.30 украинские силы выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.