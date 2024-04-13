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Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 13.04.2024 (обновлено: 20:42 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/obstrel-1939846315.html
Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек
Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек - РИА Новости, 13.04.2024
Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек
Один человек погиб, еще трое ранены в результате обстрела домов в Алешках Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:38
2024-04-13T20:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены в результате обстрела домов в Алешках Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения, их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230930/veschestva-1899667254.html
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек

Сальдо: ВСУ обстреляли Херсонскую область, погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены в результате обстрела домов в Алешках Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения, их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки, сообщил Сальдо
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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