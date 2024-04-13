https://ria.ru/20240413/obstrel-1939846315.html

Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек

Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек - РИА Новости, 13.04.2024

Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек

Один человек погиб, еще трое ранены в результате обстрела домов в Алешках Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:38

2024-04-13T20:38

2024-04-13T20:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены в результате обстрела домов в Алешках Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения, их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230930/veschestva-1899667254.html

херсонская область

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2024

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херсонская область , происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины