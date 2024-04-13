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Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек
Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек - РИА Новости, 13.04.2024
Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек
Один человек погиб, еще трое ранены в результате обстрела домов в Алешках Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:38
2024-04-13T20:38
2024-04-13T20:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое ранены в результате обстрела домов в Алешках Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения, их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Херсонскую область, погиб человек
Сальдо: ВСУ обстреляли Херсонскую область, погиб человек, трое пострадали