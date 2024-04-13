https://ria.ru/20240413/obstrel-1939842156.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 13.04.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска с 15.30 по 19.35 выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда, а также сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщило... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:00
2024-04-13T20:00
2024-04-13T20:00
горловка
донецк
украина
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска с 15.30 по 19.35 выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда, а также сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, Донецк подвергся обстрелам с 15.30 по 19.20, по городу выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка была обстреляна с 16.30 по 19.35, по ней выпустили 13 снарядов того же калибра. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - добавляется в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
горловка
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_9cc10f3b8584f7ebf5dc31aba9b072b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия
Горловка, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке