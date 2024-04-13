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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 13.04.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска с 15.30 по 19.35 выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда, а также сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщило... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:00

2024-04-13T20:00

2024-04-13T20:00

горловка

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска с 15.30 по 19.35 выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда, а также сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, Донецк подвергся обстрелам с 15.30 по 19.20, по городу выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка была обстреляна с 16.30 по 19.35, по ней выпустили 13 снарядов того же калибра. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - добавляется в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

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донецк

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горловка, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия