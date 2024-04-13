https://ria.ru/20240413/obstrel-1939803337.html

Военные следователи СК прибыли на место обстрела в Токмаке

Военные следователи СК прибыли на место обстрела в Токмаке - РИА Новости, 13.04.2024

Военные следователи СК прибыли на место обстрела в Токмаке

Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела в городе Токмак Запорожской области, опрошены свидетели, найденные... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:15

2024-04-13T15:15

2024-04-13T15:15

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

россия

евгений балицкий

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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ТОКМАК, 13 апр – РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела в городе Токмак Запорожской области, опрошены свидетели, найденные вещественные доказательства будут направлены на экспертизу, сообщил журналистам представитель СК РФ. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести. "Военные следователи следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Токмак Запорожской области , где 12 апреля со стороны вооруженных сил Украины были атакованы жилые дома. Сообщается о восьмерых погибших, в том числе одного ребенка. Информация о пострадавших уточняется. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут упакованы и отправлены на экспертизу", - сказал представитель СК РФ.

https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html

токмак

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токмак, запорожская область, россия, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия