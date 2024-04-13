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Военные следователи СК прибыли на место обстрела в Токмаке - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/obstrel-1939803337.html
Военные следователи СК прибыли на место обстрела в Токмаке
Военные следователи СК прибыли на место обстрела в Токмаке - РИА Новости, 13.04.2024
Военные следователи СК прибыли на место обстрела в Токмаке
Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела в городе Токмак Запорожской области, опрошены свидетели, найденные... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:15
2024-04-13T15:15
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
евгений балицкий
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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ТОКМАК, 13 апр – РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела в городе Токмак Запорожской области, опрошены свидетели, найденные вещественные доказательства будут направлены на экспертизу, сообщил журналистам представитель СК РФ. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести. "Военные следователи следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Токмак Запорожской области , где 12 апреля со стороны вооруженных сил Украины были атакованы жилые дома. Сообщается о восьмерых погибших, в том числе одного ребенка. Информация о пострадавших уточняется. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут упакованы и отправлены на экспертизу", - сказал представитель СК РФ.
https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html
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токмак, запорожская область, россия, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Военные следователи СК прибыли на место обстрела в Токмаке

Военные следователи СК опросили свидетелей после обстрела Токмака ВСУ

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Токмаке
Последствия атаки ВСУ в Токмаке - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Токмаке
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ТОКМАК, 13 апр – РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела в городе Токмак Запорожской области, опрошены свидетели, найденные вещественные доказательства будут направлены на экспертизу, сообщил журналистам представитель СК РФ.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
"Военные следователи следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Токмак Запорожской области , где 12 апреля со стороны вооруженных сил Украины были атакованы жилые дома. Сообщается о восьмерых погибших, в том числе одного ребенка. Информация о пострадавших уточняется. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут упакованы и отправлены на экспертизу", - сказал представитель СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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