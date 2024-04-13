Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 6 кассетных снарядов
© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Калининском районе Горловки
Один из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Калининском районе Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 14.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, в 13.15 ведомство зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого по городу выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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