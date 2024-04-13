https://ria.ru/20240413/obstrel-1939801442.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами - РИА Новости, 13.04.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:02

2024-04-13T15:02

2024-04-13T15:02

специальная военная операция на украине

горловка

украина

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 14.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 13.15 ведомство зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого по городу выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

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горловка, украина, сцкк, стирол, происшествия