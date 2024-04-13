https://ria.ru/20240413/obstrel-1939797218.html

При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок

При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок - РИА Новости, 13.04.2024

При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок

Среди пострадавших в результате удара украинских войск по городу Токмак в Запорожской области есть годовалый ребенок, он получил осколочные ранения, сообщил РИА РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T14:28

2024-04-13T14:28

2024-04-13T14:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

россия

владимир рогов

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939773782_0:1:1245:701_1920x0_80_0_0_05ac28ed190f9fca314d379fc0002b71.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара украинских войск по городу Токмак в Запорожской области есть годовалый ребенок, он получил осколочные ранения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Одна из погибших – девочка пяти лет. Плюс осколочные ранения получил ребенок, которому годик", — сказал Рогов. По этом он предложил объявить траур в Запорожской области в дань памяти по погибшим. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным, погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html

запорожская область

токмак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, токмак, россия, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия