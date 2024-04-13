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При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок - РИА Новости, 13.04.2024
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок
Среди пострадавших в результате удара украинских войск по городу Токмак в Запорожской области есть годовалый ребенок, он получил осколочные ранения, сообщил РИА РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:28
2024-04-13T14:28
2024-04-13T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара украинских войск по городу Токмак в Запорожской области есть годовалый ребенок, он получил осколочные ранения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Одна из погибших – девочка пяти лет. Плюс осколочные ранения получил ребенок, которому годик", — сказал Рогов. По этом он предложил объявить траур в Запорожской области в дань памяти по погибшим. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным, погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Россия, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок
Рогов: при обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок