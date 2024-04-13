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При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 13.04.2024 (обновлено: 14:36 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/obstrel-1939797218.html
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок - РИА Новости, 13.04.2024
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок
Среди пострадавших в результате удара украинских войск по городу Токмак в Запорожской области есть годовалый ребенок, он получил осколочные ранения, сообщил РИА РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:28
2024-04-13T14:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
россия
владимир рогов
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара украинских войск по городу Токмак в Запорожской области есть годовалый ребенок, он получил осколочные ранения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Одна из погибших – девочка пяти лет. Плюс осколочные ранения получил ребенок, которому годик", — сказал Рогов. По этом он предложил объявить траур в Запорожской области в дань памяти по погибшим. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным, погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html
запорожская область
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запорожская область, токмак, россия, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Россия, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок

Рогов: при обстреле Токмака в Запорожской области пострадал годовалый ребенок

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Токмаке
Последствия атаки ВСУ в Токмаке - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Токмаке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара украинских войск по городу Токмак в Запорожской области есть годовалый ребенок, он получил осколочные ранения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Одна из погибших – девочка пяти лет. Плюс осколочные ранения получил ребенок, которому годик", — сказал Рогов.
По этом он предложил объявить траур в Запорожской области в дань памяти по погибшим.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. По последним данным, погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакРоссияВладимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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