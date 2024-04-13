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Источник: ВСУ, предварительно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow

Источник: ВСУ, предварительно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 13.04.2024

Источник: ВСУ, предварительно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow

По предварительным данным, ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:13

2024-04-13T12:13

2024-04-13T12:19

специальная военная операция на украине

луганск

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. По предварительным данным, ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Учитывая удалённость украинских войск от точки удара, с высокой вероятностью мы можем предполагать, что ВСУ использовали для атаки несколько ракет Storm Shadow", - рассказал источник.

луганск

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2024

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луганск, вооруженные силы украины, происшествия