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Источник: ВСУ, предварительно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow
Источник: ВСУ, предварительно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 13.04.2024
Источник: ВСУ, предварительно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow
По предварительным данным, ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:13
2024-04-13T12:13
2024-04-13T12:19
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. По предварительным данным, ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Учитывая удалённость украинских войск от точки удара, с высокой вероятностью мы можем предполагать, что ВСУ использовали для атаки несколько ракет Storm Shadow", - рассказал источник.
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луганск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник: ВСУ, предварительно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow
ВСУ, по предварительным данным, ударили по Луганску несколькими Storm Shadow