https://ria.ru/20240413/obstrel-1939779556.html

Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область

Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область - РИА Новости, 13.04.2024

Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область

Один человек пострадал в результате атаки беспилотника на трактор и КамАЗ в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский Белгородского района,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:02

2024-04-13T12:02

2024-04-13T12:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки беспилотника на трактор и КамАЗ в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист - у мужчины осколочное ранение плеча", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший мужчина доставлен в больницу. Также сообщается, что оба транспортных средства повреждены.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

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белгородская область, происшествия, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков