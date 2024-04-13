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Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 13.04.2024 (обновлено: 12:10 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/obstrel-1939779556.html
Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область
Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область - РИА Новости, 13.04.2024
Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область
Один человек пострадал в результате атаки беспилотника на трактор и КамАЗ в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский Белгородского района,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:02
2024-04-13T12:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки беспилотника на трактор и КамАЗ в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист - у мужчины осколочное ранение плеча", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший мужчина доставлен в больницу. Также сообщается, что оба транспортных средства повреждены.
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белгородская область
белгородский район
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белгородская область, происшествия, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков
Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область

Гладков: один человек пострадал при атаке беспилотника на Белгородскую область

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки беспилотника на трактор и КамАЗ в поле между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист - у мужчины осколочное ранение плеча", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший мужчина доставлен в больницу. Также сообщается, что оба транспортных средства повреждены.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородский районОктябрьскийВячеслав Гладков
 
 
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