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"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота
"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота - РИА Новости, 13.04.2024
"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота
Группировка "Отряды Аль-Кудс" – военное крыло палестинского движения "Исламский джихад" – заявила о ракетном обстреле израильского Сдерота. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:26
2024-04-13T00:26
2024-04-13T05:54
сдерот
исламский джихад
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 13 апр - РИА Новости. Группировка "Отряды Аль-Кудс" – военное крыло палестинского движения "Исламский джихад" – заявила о ракетном обстреле израильского Сдерота."Отряды Аль-Кудс: совместно с силами Омара аль-Касема мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа, в ответ на преступления сионистского врага против нашего народа", — говорится в заявлении военного крыла "Исламского джихада" в его Telegram-канале.В пятницу вечером ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном.В пятницу в армии обороны Израиля сообщили, что порядка 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне сообщений о том, что Тегеран может ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
https://ria.ru/20240412/bayden-1939723856.html
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сдерот, исламский джихад, в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сдерот, Исламский джихад, В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота
Военное крыло "Исламского джихада" заявил о ракетном ударе по Сдероту в Израиле