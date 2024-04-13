Рейтинг@Mail.ru
"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 13.04.2024 (обновлено: 05:54 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/obstrel-1939732152.html
"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота
"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота - РИА Новости, 13.04.2024
"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота
Группировка "Отряды Аль-Кудс" – военное крыло палестинского движения "Исламский джихад" – заявила о ракетном обстреле израильского Сдерота. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:26
2024-04-13T05:54
сдерот
исламский джихад
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901308094_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_4a49b720f65cf2ef9cb59eb246b574e8.jpg
ТУНИС, 13 апр - РИА Новости. Группировка "Отряды Аль-Кудс" – военное крыло палестинского движения "Исламский джихад" – заявила о ракетном обстреле израильского Сдерота.&quot;Отряды Аль-Кудс: совместно с силами Омара аль-Касема мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа, в ответ на преступления сионистского врага против нашего народа&quot;, — говорится в заявлении военного крыла &quot;Исламского джихада&quot; в его Telegram-канале.В пятницу вечером ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном.В пятницу в армии обороны Израиля сообщили, что порядка 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне сообщений о том, что Тегеран может ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
https://ria.ru/20240412/bayden-1939723856.html
https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html
сдерот
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901308094_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_8716e867bb0de37ea3b352dd321e2c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сдерот, исламский джихад, в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сдерот, Исламский джихад, В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Исламский джихад" заявил о ракетном обстреле израильского Сдерота

Военное крыло "Исламского джихада" заявил о ракетном ударе по Сдероту в Израиле

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 13 апр - РИА Новости. Группировка "Отряды Аль-Кудс" – военное крыло палестинского движения "Исламский джихад" – заявила о ракетном обстреле израильского Сдерота.
«

"Отряды Аль-Кудс: совместно с силами Омара аль-Касема мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа, в ответ на преступления сионистского врага против нашего народа", — говорится в заявлении военного крыла "Исламского джихада" в его Telegram-канале.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю
Вчера, 22:08
В пятницу вечером ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном.
В пятницу в армии обороны Израиля сообщили, что порядка 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне сообщений о том, что Тегеран может ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
СдеротИсламский джихадВ миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала