https://ria.ru/20240413/novorossiysk-1939782880.html

Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах

Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах - РИА Новости, 13.04.2024

Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах

Новороссийская военно-морская база проведёт 13 апреля учебные стрельбы, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:32

2024-04-13T12:32

2024-04-13T12:32

специальная военная операция на украине

безопасность

новороссийск

вооруженные силы рф

вмф рф

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КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Новороссийская военно-морская база проведёт 13 апреля учебные стрельбы, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня 13.04.24 года с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря НВМБ (Новороссийская военно-морская база - ред.) будет проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html

новороссийск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, новороссийск, вооруженные силы рф, вмф рф