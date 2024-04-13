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Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/novorossiysk-1939782880.html
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах - РИА Новости, 13.04.2024
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
Новороссийская военно-морская база проведёт 13 апреля учебные стрельбы, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:32
2024-04-13T12:32
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
вооруженные силы рф
вмф рф
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КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Новороссийская военно-морская база проведёт 13 апреля учебные стрельбы, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня 13.04.24 года с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря НВМБ (Новороссийская военно-морская база - ред.) будет проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html
новороссийск
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безопасность, новороссийск, вооруженные силы рф, вмф рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Вооруженные силы РФ, ВМФ РФ
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах

Мэрия: Новороссийская военно-морская база проведет учебные стрельлбы

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Новороссийская военно-морская база проведёт 13 апреля учебные стрельбы, сообщили журналистам в администрации города.
"Сегодня 13.04.24 года с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря НВМБ (Новороссийская военно-морская база - ред.) будет проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовороссийскВооруженные силы РФВМФ РФ
 
 
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