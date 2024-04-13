https://ria.ru/20240413/novorossiysk-1939782880.html
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах - РИА Новости, 13.04.2024
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
Новороссийская военно-морская база проведёт 13 апреля учебные стрельбы, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:32
2024-04-13T12:32
2024-04-13T12:32
специальная военная операция на украине
безопасность
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КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Новороссийская военно-морская база проведёт 13 апреля учебные стрельбы, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня 13.04.24 года с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря НВМБ (Новороссийская военно-морская база - ред.) будет проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новороссийск, вооруженные силы рф, вмф рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Вооруженные силы РФ, ВМФ РФ
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах
Мэрия: Новороссийская военно-морская база проведет учебные стрельлбы