https://ria.ru/20240413/neyroset-1939738693.html

В России разработали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов

В России разработали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов - РИА Новости, 13.04.2024

В России разработали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов

В России разработали нейросеть, которая способна выявлять террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T03:14

2024-04-13T03:14

2024-04-13T03:14

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В России разработали нейросеть, которая способна выявлять террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Smart Engines. "Российская компания Smart Engines создала универсальный комплекс, который поможет в предотвращении случаев незаконной миграции, а также террористических атак. Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя. Решение работает без трансграничной передачи данных и может быть установлено как на территории России, так и за рубежом", – отметили в пресс-службе. Как отметили в компании, этот программно-аппаратный комплекс решает одновременно несколько ключевых задач: распознает данные из всех документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина (паспорта, визы, ID-карты, разрешения на работу, миграционной карты и других), проверяет документ на подлинность и действительность в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Кроме того, искусственный интеллект проверяет оригинальность и элементы защиты бланка документа – защитные флуоресцентные волокна, чернила, специальную полиграфическую бумагу, выявляет механические вмешательства в сам документ — исправления данных, переклейки и перепечатки, а также действительность документа. Заключительный этап проверки осуществляется благодаря технологии небиометрической сверки лиц. С помощью новой системы организации можно меньше чем за секунду сверить фотографию из документа и лицо человека, предъявляющего этот документ. "Нейросеть обучена сравнивать лица и давать оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс сильно напоминает традиционную сверку лиц "на глаз" – с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина. Данным ПАК мы смогли воплотить наш подход к искусственному интеллекту. Он основан на том, что ИИ должен повышать производительность труда, качество и безопасность. Созданный комплекс позволяет за секунды проверить документ и убедиться, что документ предъявляет его истинный владелец", – заявил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. Компания основана в 2016 году учеными с 25-летним опытом работы в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. Такие программные продукты компании как Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine применяют 10 из 13 системно значимых кредитных организаций России – Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и "Тинькофф". Кроме того, решения Smart Engines используются при продаже билетов в кассах РЖД, на автоматическом паспортном контроле в Шереметьево, при регистрации самозанятых в приложении ФНС "Мой налог", в других организациях и проектах.

https://ria.ru/20240302/neyroset-1930629852.html

https://realty.ria.ru/20240413/zhile-1939696539.html

https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html

https://ria.ru/20240311/moskva-1932215391.html

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экономика, технологии, россия, снг, альфа-банк, газпромбанк