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Россиянам назвали семь признаков взломанного смартфона - РИА Новости, 13.04.2024
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02:34 13.04.2024 (обновлено: 06:00 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/nemkin-1939737207.html
Россиянам назвали семь признаков взломанного смартфона
Россиянам назвали семь признаков взломанного смартфона - РИА Новости, 13.04.2024
Россиянам назвали семь признаков взломанного смартфона
Признаками, по которым можно определить взломанный смартфон, могут стать его быстрая разрядка и нагрев устройства, а также самовольное включение и выключение... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T02:34
2024-04-13T06:00
общество
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Признаками, по которым можно определить взломанный смартфон, могут стать его быстрая разрядка и нагрев устройства, а также самовольное включение и выключение гаджета, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.&quot;Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто – обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание — например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается&quot;, — сказал он.По словам Немкина, также смартфон может быть взломан, если он быстро разряжается при недолгом использовании, а приложения появляются и запускаются самостоятельно, без участия пользователя."На взломанных устройствах также сам по себе включается и выключается Wi-Fi, а некоторые пользователи слышат странный шум во время вызовов", — добавил депутат. Парламентарий подчеркнул, что все эти признаки могут быть связаны с загрузкой на устройство стороннего программного обеспечения, которое использует вычислительную мощность смартфона." Например, нередко такое ПО "приносят" в ваше устройство непроверенные VPN-сервисы — они могут содержать вирусы, которые используются для добычи цифровой валюты, иначе говоря майнинга криптовалют. Это может привести к нагреву телефона, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим неприятным особенностям", — заключил депутат.
https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html
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общество, госдума рф, технологии
Общество, Госдума РФ, Технологии
Россиянам назвали семь признаков взломанного смартфона

Депутат Немкин: о взломе смартфона могут говорить его быстрые разрядка и нагрев

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Признаками, по которым можно определить взломанный смартфон, могут стать его быстрая разрядка и нагрев устройства, а также самовольное включение и выключение гаджета, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«

"Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто – обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание — например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается", — сказал он.

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По словам Немкина, также смартфон может быть взломан, если он быстро разряжается при недолгом использовании, а приложения появляются и запускаются самостоятельно, без участия пользователя.
"На взломанных устройствах также сам по себе включается и выключается Wi-Fi, а некоторые пользователи слышат странный шум во время вызовов", — добавил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что все эти признаки могут быть связаны с загрузкой на устройство стороннего программного обеспечения, которое использует вычислительную мощность смартфона.
" Например, нередко такое ПО "приносят" в ваше устройство непроверенные VPN-сервисы — они могут содержать вирусы, которые используются для добычи цифровой валюты, иначе говоря майнинга криптовалют. Это может привести к нагреву телефона, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим неприятным особенностям", — заключил депутат.
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