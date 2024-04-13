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Вода начала заходить в села Притобольного района Курганской области

Вода начала заходить в села Притобольного района Курганской области - РИА Новости, 13.04.2024

Вода начала заходить в села Притобольного района Курганской области

В Курганской области вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района, идет эвакуация населения, сообщила администрация муниципалитета. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T18:46

2024-04-13T18:46

2024-04-13T19:35

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

гидрометцентр

орск

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курган

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КУРГАН, 13 апр — РИА Новости. В Курганской области вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района, идет эвакуация населения, сообщила администрация муниципалитета."Вниманию жителей села Межборное, села Утятское, села Нагорское. Уважаемые земляки! Идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь", — говорится в заявлении.Кроме того, власти призвали заранее покинуть свои дома жителей сел Плотниково, Ялым, Нижнеберезово и Глядянское, а также деревень Подгорной, Арсеновки и поселка Водный.Согласно прогнозу Главного управления МЧС, в зоне паводка на территории Курганской области рискуют оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Всего это может затронуть 18 718 человек.По состоянию на утро субботы в регионе подтопило 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи жителей эвакуировали превентивно, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

курганская область

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Село Каминское в Курганской области частично затоплено Село Каминское в Курганской области частично затоплено, уровень воды - около метра, почти все жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-13T18:46 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, гидрометцентр, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган