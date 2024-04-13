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Появились кадры последствий наводнения в Оренбургской области со спутника

Появились кадры последствий наводнения в Оренбургской области со спутника - РИА Новости, 13.04.2024

Появились кадры последствий наводнения в Оренбургской области со спутника

"Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале сделанные спутником фотоснимки последствия наводнения в Оренбургской области, на них видно, как из Орска уходит... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:26

2024-04-13T16:26

2024-04-13T16:27

орск

оренбургская область

роскосмос

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале сделанные спутником фотоснимки последствия наводнения в Оренбургской области, на них видно, как из Орска уходит вода. "Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области", - говорится в подписи к фотографиям. На снимке, сделанном спутником "Канопус-В" 11 апреля, видно, что из Орска уходит вода. Для сравнения "Роскосмос" показал фотографию, сделанную над городом 5 апреля. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

орск

оренбургская область

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орск, оренбургская область, роскосмос, прорыв дамбы в орске, происшествия