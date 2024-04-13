https://ria.ru/20240413/narushitel-1939844007.html

Во Владимирской области выясняют мотивы дебошира с горючей смесью

Во Владимирской области выясняют мотивы дебошира с горючей смесью - РИА Новости, 13.04.2024

Во Владимирской области выясняют мотивы дебошира с горючей смесью

Мотивы злоумышленника, бросившего емкости с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ) у здания правительства Владимирской области, выясняются, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:13

2024-04-13T20:13

2024-04-13T20:13

происшествия

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Мотивы злоумышленника, бросившего емкости с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ) у здания правительства Владимирской области, выясняются, сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее ГУМЧС сообщили РИА Новости, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров. В правоохранительных органах РИА Новости заявили, что мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова, никто не пострадал. Правительство региона сообщило, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. "Все обстоятельства случившегося, мотивы злоумышленника выясняются", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он пояснил, что мужчина бросил в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке частный автомобиль емкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленник оперативно задержан. В результате инцидента никто не пострадал. Преступник также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель. Губернатор поблагодарил правоохранительные органы и ГУ МЧС за быстрое реагирование, а также водителя Спецавтохозяйства Александра Максимова, "который не только спас машину, но и попытался задержать преступника".

https://ria.ru/20240316/peterburg-1933504810.html

владимирская область

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происшествия, владимирская область, александр авдеев (дипломат), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)