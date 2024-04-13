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Во Владимире задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства - РИА Новости, 13.04.2024
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17:15 13.04.2024 (обновлено: 20:22 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/narushitel-1939821516.html
Во Владимире задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства
Во Владимире задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства - РИА Новости, 13.04.2024
Во Владимире задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства
Во Владимире мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью у здания правительства области, его задержали, заявили местные власти в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:15
2024-04-13T20:22
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Во Владимире мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью у здания правительства области, его задержали, заявили местные власти в Telegram-канале."Сегодня произошел инцидент у здания правительства Владимирской области. Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося", — говорится в публикации.В субботу управление МЧС по региону сообщило агентству, что пожарные потушили машину на территории областной администрации. Площадь возгорания составила три квадратных метра.Позднее губернатор Александр Авдеев заявил, что власти устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы задержанного. Он также уточнил, что преступник бросил емкости с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ) в здание правительства и стоящий на парковке частный автомобиль, а также планировал повредить служебную машину, но ему помешал водитель.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
владимирская область
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область

Во Владимире задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Во Владимире мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью у здания правительства области, его задержали, заявили местные власти в Telegram-канале.
"Сегодня произошел инцидент у здания правительства Владимирской области. Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося", — говорится в публикации.
В субботу управление МЧС по региону сообщило агентству, что пожарные потушили машину на территории областной администрации. Площадь возгорания составила три квадратных метра.
Позднее губернатор Александр Авдеев заявил, что власти устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы задержанного. Он также уточнил, что преступник бросил емкости с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ) в здание правительства и стоящий на парковке частный автомобиль, а также планировал повредить служебную машину, но ему помешал водитель.
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