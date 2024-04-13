https://ria.ru/20240413/napadenie-1939784875.html

СМИ: число погибших при нападении в ТЦ в Сиднее возросло до шести

СМИ: число погибших при нападении в ТЦ в Сиднее возросло до шести - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: число погибших при нападении в ТЦ в Сиднее возросло до шести

Число погибших в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея возросло до шести, еще... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:52

2024-04-13T12:52

2024-04-13T13:20

в мире

сидней

австралия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число погибших в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея возросло до шести, еще семеро пострадали, передает газета Sydney Morning Herald."Шестая жертва ножевых ранений скончалась в больнице… Еще семь пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом или критическом состоянии в больницах Сиднея", - передает издание.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о ликвидации нападавшего.Посольство РФ заявило РИА Новости, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате нападения.

https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650782.html

сидней

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в мире, сидней, австралия