https://ria.ru/20240413/napadenie-1939784875.html
СМИ: число погибших при нападении в ТЦ в Сиднее возросло до шести
СМИ: число погибших при нападении в ТЦ в Сиднее возросло до шести - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: число погибших при нападении в ТЦ в Сиднее возросло до шести
Число погибших в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея возросло до шести, еще... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:52
2024-04-13T12:52
2024-04-13T13:20
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число погибших в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея возросло до шести, еще семеро пострадали, передает газета Sydney Morning Herald."Шестая жертва ножевых ранений скончалась в больнице… Еще семь пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом или критическом состоянии в больницах Сиднея", - передает издание.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о ликвидации нападавшего.Посольство РФ заявило РИА Новости, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате нападения.
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в мире, сидней, австралия
В мире, Сидней, Австралия
СМИ: число погибших при нападении в ТЦ в Сиднее возросло до шести
SMH: число погибших при нападении в ТЦ на востоке Сиднея возросло до шести
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Число погибших в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея возросло до шести, еще семеро пострадали, передает газета Sydney Morning Herald
.
"Шестая жертва ножевых ранений скончалась в больнице… Еще семь пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом или критическом состоянии в больницах Сиднея", - передает издание.
Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о ликвидации нападавшего.
Посольство РФ заявило РИА Новости, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате нападения.