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Пять человек погибли при нападении в ТЦ в Сиднее
Пять человек погибли при нападении в ТЦ в Сиднее - РИА Новости, 13.04.2024
Пять человек погибли при нападении в ТЦ в Сиднее
Пять человек погибли при нападении с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:30
2024-04-13T11:30
2024-04-13T15:08
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пять человек погибли при нападении с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию."Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук сообщил, что, по всей видимости, мужчина действовал в одиночку и убил пять человек при нападении с ножом в пригороде Бонди-Джанкшн", — говорится в публикации.Нападавшего ликвидировали, его личность пока не установлена.По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.
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в мире, австралия, сидней, новый южный уэльс
В мире, Австралия, Сидней, Новый Южный Уэльс
Пять человек погибли при нападении в ТЦ в Сиднее
Полиция Австралии заявила о пяти погибших при нападении в ТЦ на востоке Сиднея