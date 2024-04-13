https://ria.ru/20240413/moskvich_8-1939746086.html

Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8"

Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8" - РИА Новости, 13.04.2024

Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8"

Новый семиместный кроссовер "Москвич 8", вероятно, будет стоить около 2,5 миллионов рублей - таким прогнозом с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T07:14

2024-04-13T07:14

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Новый семиместный кроссовер "Москвич 8", вероятно, будет стоить около 2,5 миллионов рублей - таким прогнозом с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков. "Я думаю, что он будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятной цене новинки. Также, по мнению эксперта, "Москвич 8" внешне напоминает китайский JAC X8 Plus. Как рассказал источник РИА Новости в авторитейле, предполагаемая стоимость новинки, по его данным, свыше 2,7 миллиона рублей. На этой неделе автозавод "Москвич" представил дизайн своего нового кроссовера "Москвич 8", уточнив, что продажи и производство начнутся в конце 2024 года. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20240118/avtorynok-1922056618.html

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