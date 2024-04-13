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Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8" - РИА Новости, 13.04.2024
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07:14 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/moskvich_8-1939746086.html
Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8"
Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8" - РИА Новости, 13.04.2024
Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8"
Новый семиместный кроссовер "Москвич 8", вероятно, будет стоить около 2,5 миллионов рублей - таким прогнозом с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:14
2024-04-13T07:14
авто
россия
москва
максим кадаков
renault s.a
renault clio
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Новый семиместный кроссовер "Москвич 8", вероятно, будет стоить около 2,5 миллионов рублей - таким прогнозом с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков. "Я думаю, что он будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятной цене новинки. Также, по мнению эксперта, "Москвич 8" внешне напоминает китайский JAC X8 Plus. Как рассказал источник РИА Новости в авторитейле, предполагаемая стоимость новинки, по его данным, свыше 2,7 миллиона рублей. На этой неделе автозавод "Москвич" представил дизайн своего нового кроссовера "Москвич 8", уточнив, что продажи и производство начнутся в конце 2024 года. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20240118/avtorynok-1922056618.html
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авто, россия, москва, максим кадаков, renault s.a, renault clio, общество
Авто, Россия, Москва, Максим Кадаков, Renault S.A, Renault Clio, Общество
Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8"

Эксперт Кадаков: новый кроссовер "Москвич 8" может стоить 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Новый семиместный кроссовер "Москвич 8", вероятно, будет стоить около 2,5 миллионов рублей - таким прогнозом с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков.
«
"Я думаю, что он будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятной цене новинки. Также, по мнению эксперта, "Москвич 8" внешне напоминает китайский JAC X8 Plus.
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Как рассказал источник РИА Новости в авторитейле, предполагаемая стоимость новинки, по его данным, свыше 2,7 миллиона рублей.
На этой неделе автозавод "Москвич" представил дизайн своего нового кроссовера "Москвич 8", уточнив, что продажи и производство начнутся в конце 2024 года.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года
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АвтоРоссияМоскваМаксим КадаковRenault S.ARenault ClioОбщество
 
 
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