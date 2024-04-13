https://ria.ru/20240413/moskva-1939789680.html
В Москвы специалисты приступили к промывке дорог специальным шампунем
В Москвы специалисты приступили к промывке дорог специальным шампунем - РИА Новости, 13.04.2024
В Москвы специалисты приступили к промывке дорог специальным шампунем
Специалисты приступили к промывке дорог и тротуаров Москвы специальным шампунем, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:29
2024-04-13T13:29
2024-04-13T13:29
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты приступили к промывке дорог и тротуаров Москвы специальным шампунем, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств. Промывка началась в 12.00 и продлится несколько часов", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Teelgram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении также отметили, что в недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб. "Вначале проводится промывка со специальным средством, затем – обычная мойка водой. Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20240412/dorogi-1939569389.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москвы специалисты приступили к промывке дорог специальным шампунем
Бирюков: специалисты приступили к промывке дорог Москвы специальным шампунем