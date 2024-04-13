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В Приморье мужа с женой заподозрили в махинациях с выплатами участнику СВО - РИА Новости, 13.04.2024
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10:41 13.04.2024 (обновлено: 11:33 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/moshennichestvo-1939765794.html
В Приморье мужа с женой заподозрили в махинациях с выплатами участнику СВО
В Приморье мужа с женой заподозрили в махинациях с выплатами участнику СВО - РИА Новости, 13.04.2024
В Приморье мужа с женой заподозрили в махинациях с выплатами участнику СВО
Суд арестовал на 2 месяца жителя Приморья, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации, его супругу отправили под домашний... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:41
2024-04-13T11:33
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца жителя Приморья, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации, его супругу отправили под домашний арест, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, мужчина 1982 г.р. и его супруга в июне 2023 года предложили 46-летнему знакомому, который жил в их дачном доме, где работал разнорабочим, заключить контракт с министерством обороны РФ, чтобы отправиться добровольцем в зону спецоперации. Супруги знали, что у мужчины нет родственников, и уговорили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной, чтобы в случае гибели или ранения присвоить положенные родственникам деньги. В октябре, узнав о гибели своего бывшего разнорабочего, фигуранты открыли на имя "вдовы" банковский счет, к которому обеспечили доступ со своего смартфона. После подозреваемые отвезли фиктивную супругу в банк, где она сняла деньги и передала их фигурантам. "Ущерб от преступных действий превысил 8 миллионов рублей, которые они разделили по собственному усмотрению. С учетом позиции прокурора, мужчина заключен под стражу, а его супруга под домашний арест на 2 месяца", - говорится в сообщении ведомства. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также обеспечение возмещения ущерба находятся на контроле в прокуратуре, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240412/khrapunova-1939500457.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье мужа с женой заподозрили в махинациях с выплатами участнику СВО

Суд арестовал мужа с женой за мошенничество с выплатами погибшему участнику СВО

© Прокуратура Приморского края/TelegramЖенщина, подозреваемая в махинациях с выплатами участнику СВО, в зале суда в Приморье
Женщина, подозреваемая в махинациях с выплатами участнику СВО, в зале суда в Приморье
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Женщина, подозреваемая в махинациях с выплатами участнику СВО, в зале суда в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца жителя Приморья, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации, его супругу отправили под домашний арест, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, мужчина 1982 г.р. и его супруга в июне 2023 года предложили 46-летнему знакомому, который жил в их дачном доме, где работал разнорабочим, заключить контракт с министерством обороны РФ, чтобы отправиться добровольцем в зону спецоперации. Супруги знали, что у мужчины нет родственников, и уговорили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной, чтобы в случае гибели или ранения присвоить положенные родственникам деньги.
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В октябре, узнав о гибели своего бывшего разнорабочего, фигуранты открыли на имя "вдовы" банковский счет, к которому обеспечили доступ со своего смартфона. После подозреваемые отвезли фиктивную супругу в банк, где она сняла деньги и передала их фигурантам.
"Ущерб от преступных действий превысил 8 миллионов рублей, которые они разделили по собственному усмотрению. С учетом позиции прокурора, мужчина заключен под стражу, а его супруга под домашний арест на 2 месяца", - говорится в сообщении ведомства.
Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также обеспечение возмещения ущерба находятся на контроле в прокуратуре, информирует надзорное ведомство.
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