"Они обратились к Москве". Что назревает в тылу Украины
Эксперты: у Кишинева ужасные отношения с Гагаузией
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга, организованного оппозиционной партией "Шор", в Гагаузии
© Sputnik / Родион Прока
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Конфликт между властями Гагаузии и Молдавии привел к тому, что глава автономии Евгения Гуцул обвинила Кишинев в оккупационных замашках и пригрозила объявить о независимости, если там решат объединиться с Румынией. Теперь ей грозят уголовным делом, но не могут подобрать подходящую статью. Как складывается ситуация — в материале РИА Новости.
Храброе сердце
Башкан Гагаузии предупредила: автономия выйдет из состава Молдавии в случае присоединения к Румынии. "Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения и возвращения к независимости. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас", — подчеркнула Гуцул.
© Фото : ПСБГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов
© Фото : ПСБ
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов
Также она напомнила о референдуме 2014 года, когда за вступление в Таможенный союз (будущий ЕАЭС) проголосовали 98%, а за ЕС — менее трех. Явка была 70%. Кроме того, 97% подтвердили, что настаивали бы на независимости автономии, если бы Молдавия утратила суверенитет.
Если же Кишинев отправит войска в Комрат, чтобы расправиться с сепаратистами, власти Гагаузии обратятся за помощью к международному сообществу. В том числе башкан надеется на поддержку Москвы.
Гагаузским бюджетникам и пенсионерам уже открывают счета в российских банках. По словам Гуцул, около 25 тысяч человек получат карту "Мир", на которую каждый месяц будет поступать по 2000 леев (около 10,5 тысячи рублей) от молдавских бизнесменов, работающих в России.
Напомним, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения двух стран. В Декларации независимости Молдавии говорится, что республика была несправедливо оторвана от Румынии в 1940-м, создание Молдавской ССР признано незаконным. Государственный язык — румынский, в школах преподают историю Румынии, более трети населения, включая президента Майю Санду, оформили румынские паспорта.
© Sputnik / OsmatescoПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку
© Sputnik / Osmatesco
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку
Тем не менее, согласно мартовскому опросу Института развития социальных инициатив IDIS Viitorul, только 37,8% жителей Молдавии согласны на присоединение к Румынии. Против — около половины, остальные не определились. С другой стороны, Евросоюз привлекает 54,5%. Кроме того, по данным Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), 54% — за вступление в НАТО.
Вся президентская рать
Санду опровергла слухи о том, что на референдуме о присоединении к ЕС также зададут вопрос об объединении с Румынией. По ее словам, эту информацию распространяют "агенты Кремля", чтобы напугать людей. При этом она обвинила власти Гагаузии в том, что те не прилагают достаточных усилий для защиты собственного языка и культуры.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
Также Санду подчеркнула, что не считает Гагаузию угрозой для Молдавии. Большинство людей там хотят честно трудиться на благо общего государства, уверена она. Однако есть и такие, кто за деньги готов дестабилизировать ситуацию. К тому же гагаузские политики любят обвинять Кишинев в своих бедах, но предпочитают не вспоминать о том, что Комрат не перечисляет в бюджет Молдавии собранные в автономии налоги, зато получает из центра финансирование на развитие региональной инфраструктуры.
"Криминальная группировка Шора (Илан Шор, основатель одноименной партии, выдвинувший Гуцул в башканы. — Прим. ред.) захватила власть в Гагаузии, но это не вся автономия. Мы будем работать с другими ее представителями", — отметила Санду.
Она хоть и признает Гуцул башканом, вопреки закону не пустила ее в правительство Молдавии. Более того, постоянно угрожает уголовным преследованием, под надуманным предлогом пыталась аннулировать итоги выборов в автономии. Сейчас прокуратура проверит слова Гуцул о возможности объявить независимость Комрата в случае объединения Кишинева и Бухареста.
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор
Санду сама приехала в Комрат, чтобы встретиться с главами гагаузских городов. Сторонники Шора организовали митинг, требовали "убираться в Европу". Гуцул, узнав о визите в ее отсутствие, заявила, что Санду ведет себя как оккупант. "Власти боятся гагаузов. Смотреть на бабушек, падающих на землю, невозможно без слез, а флаг ЕС, который они самовольно вывесили в Комрате, — это плевок в душу гагаузов", — возмущается башкан.
За пригоршню долларов
Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев указывает: технически Гуцул ничего не нарушила. По сути, она просто процитировала гагаузский закон, который гласит, что в случае утраты Молдавией суверенитета Комрат имеет право объявить о независимости. "Люди добились этого еще в 1993-м и еще раз подтвердили в 2014-м", — напоминает он.
© Фото : Sputnik МолдоваПротестующие против прибытия Майи Санду в административном центре Гагаузии городе Комрате
© Фото : Sputnik Молдова
Протестующие против прибытия Майи Санду в административном центре Гагаузии городе Комрате
Конфликт между Комратом и Кишиневом искусственно раздувается, считает эксперт. Нет никаких оснований для рассуждений о крахе отношений между автономией и республиканским центром. "Понятно, что сейчас гагаузы, мягко говоря, прохладно относятся к Санду. Во-первых, они не поддерживают ориентацию на Евросоюз. Во-вторых, видят, что за время ее правления социально-экономическая ситуация заметно ухудшилась. Но неразрешимых противоречий нет. Похожие настроения и в других регионах Молдавии", — полагает Кисеев.
Политолог Игорь Тулянцев поясняет: гагаузы — одна из самых активных частей молдавского гражданского общества. Он оценивает их отношения с правящим режимом как "ужасные". "В своей политике Санду исходит не из буквы закона, а из собственных моральных установок. Но если она называет Гуцул марионеткой коррупционера Шора и под этим предлогом не хочет пускать ее в правительство, почему тогда премьер-министром стал Дорин Речан? Он был главой МВД в кабмине Владимира Филата, которого в 2016-м осудили по тому же делу о краже миллиарда долларов, что и Шора", — отмечает эксперт.
© РИА НовостиСторонники главы Гагаузии Гуцул у здания аэропорта Кишинева
© РИА Новости
Сторонники главы Гагаузии Гуцул у здания аэропорта Кишинева
Однако в электоральном смысле позиция гагаузов ничем не грозит Санду, продолжает он. Даже если в октябре на президентских выборах вся автономия выступит против нее, это всего около двух процентов голосов. Вместе с тем Тулянцев призвал не отождествлять гагаузов с сепаратистами. Они выступают как раз с государственнических позиций, призывая соблюдать нейтралитет и независимость, закрепленные в Конституции Молдавии.
В Кишиневе же больше беспокоятся не о легитимности, а о международных связях, поэтому в ущерб национальным интересам провоцируют внутренние конфликты, обвиняя во всем Москву.