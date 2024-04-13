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В районе Водяного девять военных ВСУ сдались в плен - РИА Новости, 13.04.2024
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18:03 13.04.2024 (обновлено: 21:59 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/mo-1939828247.html
В районе Водяного девять военных ВСУ сдались в плен
В районе Водяного девять военных ВСУ сдались в плен - РИА Новости, 13.04.2024
В районе Водяного девять военных ВСУ сдались в плен
Девять солдат 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T18:03
2024-04-13T21:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Девять солдат 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны."Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие", — говорится в заявлении.Пленные утверждают, что их командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят удаленно — с помощью радиосвязи. Они также добавили, что их использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями."Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку", — рассказал пленный по имени Александр.Кроме того, сдавшиеся в плен отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, панические настроения в подразделениях. Помимо этого, они указывают на отсутствие профессиональной военной подготовки и ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо."Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне. Когда нас в плен вели, наши же по нашим начали обстрел. &lt;...&gt; Попал в плен и благодаря этому остался живой, меня не расстреляли. В ВСУ хуже, чем в русском плену", — признался еще один пленный, Валерий.В Минобороны России напомнили, что для военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить себе жизнь, российские военные выделили отдельный канал связи. Это особая радиочастота 149200 с особым позывным "Волга", по которой желающие сложить оружие и перейти на российскую сторону получают подробную инструкцию, как сдаться. Именно этой возможностью в районе Водяного воспользовалась очередная группа военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929237817.html
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Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении
Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В районе Водяного девять военных ВСУ сдались в плен

МО РФ: 9 десантников ВСУ сдались в плен у Водяного на Авдеевском направлении

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Девять солдат 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны.
"Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие", — говорится в заявлении.
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Пленные утверждают, что их командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят удаленно — с помощью радиосвязи. Они также добавили, что их использовали как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.
"Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку", — рассказал пленный по имени Александр.
Кроме того, сдавшиеся в плен отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, панические настроения в подразделениях. Помимо этого, они указывают на отсутствие профессиональной военной подготовки и ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо.
"Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне. Когда нас в плен вели, наши же по нашим начали обстрел. <...> Попал в плен и благодаря этому остался живой, меня не расстреляли. В ВСУ хуже, чем в русском плену", — признался еще один пленный, Валерий.
В Минобороны России напомнили, что для военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить себе жизнь, российские военные выделили отдельный канал связи. Это особая радиочастота 149200 с особым позывным "Волга", по которой желающие сложить оружие и перейти на российскую сторону получают подробную инструкцию, как сдаться. Именно этой возможностью в районе Водяного воспользовалась очередная группа военнослужащих ВСУ.
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