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ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 13.04.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:13
2024-04-13T13:13
2024-04-13T13:25
специальная военная операция на украине
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харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная диброва Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 25 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
МО РФ: группировка "Запад" отразила три атаки ВСУ на Купянском направлении