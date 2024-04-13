https://ria.ru/20240413/mo-1939787789.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 13.04.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:13

2024-04-13T13:13

2024-04-13T13:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная диброва Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 25 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)