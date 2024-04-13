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Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/mo-1939742235.html
Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении
Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 13.04.2024
Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники из состава Южной группировки российских войск подавили огнем из минометов огневые точки ВСУ и уничтожили пытавшуюся закрепиться пехоту на... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T05:14
2024-04-13T05:14
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 апр – РИА Новости. Тульские десантники из состава Южной группировки российских войск подавили огнем из минометов огневые точки ВСУ и уничтожили пытавшуюся закрепиться пехоту на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведка получила данные о закреплении противника... Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. Минометные расчеты тульских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте севернее Веселого в ДНР и уничтожили пехоту противника", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что стрельба велась из 120-миллиметрового миномета. Расчету до первого выстрела потребовалось всего несколько минут для занятия огневой позиции и вычислений исходных данных для стрельбы. В оборонном ведомстве отметили, что минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 5 тысяч метров. "В ходе боевой работы расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно поразить ее. Для достижения внезапности работа ведется в ночное время суток", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240413/su-25-1939741695.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении

Тульские десантники подавили огневые точки ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр – РИА Новости. Тульские десантники из состава Южной группировки российских войск подавили огнем из минометов огневые точки ВСУ и уничтожили пытавшуюся закрепиться пехоту на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Разведка получила данные о закреплении противника... Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. Минометные расчеты тульских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте севернее Веселого в ДНР и уничтожили пехоту противника", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве добавили, что стрельба велась из 120-миллиметрового миномета. Расчету до первого выстрела потребовалось всего несколько минут для занятия огневой позиции и вычислений исходных данных для стрельбы. В оборонном ведомстве отметили, что минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 5 тысяч метров.
"В ходе боевой работы расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно поразить ее. Для достижения внезапности работа ведется в ночное время суток", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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