https://ria.ru/20240413/mo-1939742235.html

Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении

Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 13.04.2024

Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении

Тульские десантники из состава Южной группировки российских войск подавили огнем из минометов огневые точки ВСУ и уничтожили пытавшуюся закрепиться пехоту на... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T05:14

2024-04-13T05:14

2024-04-13T05:14

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ЛУГАНСК, 13 апр – РИА Новости. Тульские десантники из состава Южной группировки российских войск подавили огнем из минометов огневые точки ВСУ и уничтожили пытавшуюся закрепиться пехоту на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведка получила данные о закреплении противника... Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. Минометные расчеты тульских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте севернее Веселого в ДНР и уничтожили пехоту противника", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что стрельба велась из 120-миллиметрового миномета. Расчету до первого выстрела потребовалось всего несколько минут для занятия огневой позиции и вычислений исходных данных для стрельбы. В оборонном ведомстве отметили, что минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 5 тысяч метров. "В ходе боевой работы расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно поразить ее. Для достижения внезапности работа ведется в ночное время суток", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240413/su-25-1939741695.html

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845113.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии