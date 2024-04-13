https://ria.ru/20240413/miting-1939851758.html

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 13.04.2024

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, несмотря на ограничение массовых мероприятий и отмену работы учебных заведений из-за... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T21:52

2024-04-13T21:52

2024-04-13T21:52

в мире

израиль

тегеран (город)

иран

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, несмотря на ограничение массовых мероприятий и отмену работы учебных заведений из-за ожидания атаки Ирана, протестующие требуют проведения досрочных выборов и заключения немедленной сделки по освобождению заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях командования тыла и отмене всех занятий в образовательных учреждениях в стране. Обновленные инструкции также включают запрет на проведение в так называемых "зеленых зонах" собраний с участием более тысячи человек. Распоряжение властей поступило из-за угроз Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске, при котором погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских Вооруженных сил. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения. Митинг проходит при усиленных мерах безопасности. На входах к месту проведения акции протеста силовики досматривают содержимое сумок и рюкзаков. Количество активистов на демонстрации в эту субботу значительно меньше, чем неделю назад, когда организаторы протестной акции сообщали о порядка 100 тысячах участников. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, которые на время затихли после атаки ХАМАС в октябре 2023 года и последующей эскалации палестино-израильского конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров по освобождению заложников. Посредники встречаются в Катаре и Каире. Ранее сообщалось, что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

https://ria.ru/20240413/jazeera-1939850409.html

https://ria.ru/20240413/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

израиль

тегеран (город)

иран

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в мире, израиль, тегеран (город), иран, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году