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В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 13.04.2024
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21:52 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/miting-1939851758.html
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 13.04.2024
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг
Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, несмотря на ограничение массовых мероприятий и отмену работы учебных заведений из-за... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:52
2024-04-13T21:52
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, несмотря на ограничение массовых мероприятий и отмену работы учебных заведений из-за ожидания атаки Ирана, протестующие требуют проведения досрочных выборов и заключения немедленной сделки по освобождению заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях командования тыла и отмене всех занятий в образовательных учреждениях в стране. Обновленные инструкции также включают запрет на проведение в так называемых "зеленых зонах" собраний с участием более тысячи человек. Распоряжение властей поступило из-за угроз Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске, при котором погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских Вооруженных сил. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения. Митинг проходит при усиленных мерах безопасности. На входах к месту проведения акции протеста силовики досматривают содержимое сумок и рюкзаков. Количество активистов на демонстрации в эту субботу значительно меньше, чем неделю назад, когда организаторы протестной акции сообщали о порядка 100 тысячах участников. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, которые на время затихли после атаки ХАМАС в октябре 2023 года и последующей эскалации палестино-израильского конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров по освобождению заложников. Посредники встречаются в Катаре и Каире. Ранее сообщалось, что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников.
https://ria.ru/20240413/jazeera-1939850409.html
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израиль
тегеран (город)
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в мире, израиль, тегеран (город), иран, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на митинг, требуя досрочных выборов

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСтолкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Столкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Тысячи израильтян собрались на антиправительственном митинге в Тель-Авиве, несмотря на ограничение массовых мероприятий и отмену работы учебных заведений из-за ожидания атаки Ирана, протестующие требуют проведения досрочных выборов и заключения немедленной сделки по освобождению заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях командования тыла и отмене всех занятий в образовательных учреждениях в стране. Обновленные инструкции также включают запрет на проведение в так называемых "зеленых зонах" собраний с участием более тысячи человек. Распоряжение властей поступило из-за угроз Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске, при котором погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских Вооруженных сил.
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Вчера, 21:26
Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения. Митинг проходит при усиленных мерах безопасности. На входах к месту проведения акции протеста силовики досматривают содержимое сумок и рюкзаков.
Количество активистов на демонстрации в эту субботу значительно меньше, чем неделю назад, когда организаторы протестной акции сообщали о порядка 100 тысячах участников.
Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка.
В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, которые на время затихли после атаки ХАМАС в октябре 2023 года и последующей эскалации палестино-израильского конфликта.
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В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров по освобождению заложников. Посредники встречаются в Катаре и Каире. Ранее сообщалось, что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников.
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