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В Бурятии перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 13.04.2024
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09:35 13.04.2024 (обновлено: 09:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/mikroavtobus-1939759080.html
В Бурятии перевернулся микроавтобус
В Бурятии перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 13.04.2024
В Бурятии перевернулся микроавтобус
Микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии, медпомощь потребовалась пяти пассажирам, один попал в больницу, сообщает прокуратура республики в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:35
2024-04-13T09:50
происшествия
баргузинский район
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 13 апр - РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии, медпомощь потребовалась пяти пассажирам, один попал в больницу, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня, 13 апреля 2024 года, водитель микроавтобуса "Хендай Каунти", следовавшего из села Баргузина в город Улан-Удэ, вблизи села Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам. Один пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По данным МВД Бурятии, в автобусе находилось 16 человек, детей среди пострадавших нет.СУСК РФ по региону начало доследственную проверку. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что двое пострадавших в ДТП будут доставлены бригадой территориального центра медицины катастроф в Улан-Удэ – в республиканское медучреждение для дальнейшей диагностики и лечения.
https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html
баргузинский район
улан-удэ
республика бурятия
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происшествия, баргузинский район, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Баргузинский район, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Бурятии перевернулся микроавтобус

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/TelegramДТП с маршрутным автобусом в Баргузинском районе в Бурятии
ДТП с маршрутным автобусом в Баргузинском районе в Бурятии - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/Telegram
ДТП с маршрутным автобусом в Баргузинском районе в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 апр - РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии, медпомощь потребовалась пяти пассажирам, один попал в больницу, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, сегодня, 13 апреля 2024 года, водитель микроавтобуса "Хендай Каунти", следовавшего из села Баргузина в город Улан-Удэ, вблизи села Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам. Один пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
По данным МВД Бурятии, в автобусе находилось 16 человек, детей среди пострадавших нет.
СУСК РФ по региону начало доследственную проверку. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что двое пострадавших в ДТП будут доставлены бригадой территориального центра медицины катастроф в Улан-Удэ – в республиканское медучреждение для дальнейшей диагностики и лечения.
На месте ДТП в городском округе Щелково. 2 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Подмосковье перевернулся автобус с детьми
2 октября 2023, 09:35
 
ПроисшествияБаргузинский районУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
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