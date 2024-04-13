В Бурятии перевернулся микроавтобус
Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/TelegramДТП с маршрутным автобусом в Баргузинском районе в Бурятии
ДТП с маршрутным автобусом в Баргузинском районе в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 13 апр - РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии, медпомощь потребовалась пяти пассажирам, один попал в больницу, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.
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"По предварительным данным, сегодня, 13 апреля 2024 года, водитель микроавтобуса "Хендай Каунти", следовавшего из села Баргузина в город Улан-Удэ, вблизи села Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам. Один пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
По данным МВД Бурятии, в автобусе находилось 16 человек, детей среди пострадавших нет.
СУСК РФ по региону начало доследственную проверку. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что двое пострадавших в ДТП будут доставлены бригадой территориального центра медицины катастроф в Улан-Удэ – в республиканское медучреждение для дальнейшей диагностики и лечения.
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