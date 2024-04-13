https://ria.ru/20240413/mikroavtobus-1939759080.html

В Бурятии перевернулся микроавтобус

В Бурятии перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 13.04.2024

В Бурятии перевернулся микроавтобус

Микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии, медпомощь потребовалась пяти пассажирам, один попал в больницу, сообщает прокуратура республики в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:35

2024-04-13T09:35

2024-04-13T09:50

происшествия

баргузинский район

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 13 апр - РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии, медпомощь потребовалась пяти пассажирам, один попал в больницу, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня, 13 апреля 2024 года, водитель микроавтобуса "Хендай Каунти", следовавшего из села Баргузина в город Улан-Удэ, вблизи села Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам. Один пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По данным МВД Бурятии, в автобусе находилось 16 человек, детей среди пострадавших нет.СУСК РФ по региону начало доследственную проверку. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что двое пострадавших в ДТП будут доставлены бригадой территориального центра медицины катастроф в Улан-Удэ – в республиканское медучреждение для дальнейшей диагностики и лечения.

https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html

баргузинский район

улан-удэ

республика бурятия

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происшествия, баргузинский район, улан-удэ, республика бурятия