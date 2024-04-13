https://ria.ru/20240413/meriya-1939747547.html
В турсекторе Турции надеются на решение проблемы с переводами из России
В турсекторе Турции надеются на решение проблемы с переводами из России - РИА Новости, 13.04.2024
В турсекторе Турции надеются на решение проблемы с переводами из России
Представители туристического сектора Турции ожидают, что Россия и Турция смогут найти формулу для решения проблемы с платежами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:40
2024-04-13T07:40
2024-04-13T07:40
россия
турция
осман айык
алексей ерхов
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СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости, Заман Рамазанов. Представители туристического сектора Турции ожидают, что Россия и Турция смогут найти формулу для решения проблемы с платежами, заявил в интервью РИА Новости советник мэра Антальи по туризму, бывший глава федерации отельеров Турции Осман Айык. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется. По словам Айыка, есть специальные приложения для отправки и приема платежей, но в целом вопрос зависит от взаимных переговоров и консультаций сторон. "Чиновники должны детально это обсудить, все будет возможно", – ответил Айык на вопрос о возможном выпуске совместной российско-турецкой карты. "Это задача чиновников обеих стран – рассмотреть в деталях вопрос, касающийся финансовых проблем. Я думаю, что они смогут найти простую формулу для решения этой проблемы", – подчеркнул советник.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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россия, турция, осман айык, алексей ерхов
Россия, Турция, Осман Айык, Алексей Ерхов
В турсекторе Турции надеются на решение проблемы с переводами из России
Мэрия Антальи: турсектор надеется, что РФ и Турция найдут решение по платежам
СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости, Заман Рамазанов. Представители туристического сектора Турции ожидают, что Россия и Турция смогут найти формулу для решения проблемы с платежами, заявил в интервью РИА Новости советник мэра Антальи по туризму, бывший глава федерации отельеров Турции Осман Айык.
Посол России в Турции Алексей Ерхов
ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией
, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется.
По словам Айыка, есть специальные приложения для отправки и приема платежей, но в целом вопрос зависит от взаимных переговоров и консультаций сторон.
"Чиновники должны детально это обсудить, все будет возможно", – ответил Айык на вопрос о возможном выпуске совместной российско-турецкой карты.
"Это задача чиновников обеих стран – рассмотреть в деталях вопрос, касающийся финансовых проблем. Я думаю, что они смогут найти простую формулу для решения этой проблемы", – подчеркнул советник.