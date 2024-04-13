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МЧС прогнозирует затопление нижней части Южно-Сахалинска
МЧС прогнозирует затопление нижней части Южно-Сахалинска - РИА Новости, 13.04.2024
МЧС прогнозирует затопление нижней части Южно-Сахалинска
С 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:09
2024-04-13T07:09
2024-04-13T07:09
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. С 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области. "В реке Сусуя прогнозируется подъем уровня воды. Четырнадцатого апреля и в последующие сутки на реках южных районов Сахалина прогнозируются подъемы уровней воды, выходы воды на пойму; ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстановка находится на контроле МЧС.
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южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС прогнозирует затопление нижней части Южно-Сахалинска
МЧС: в Южно-Сахалинске с 14 апреля ожидается затопление сельхозугодий и дорог