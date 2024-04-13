https://ria.ru/20240413/martsinkevich-1939743790.html

Аналитик объяснил, как удары России по украинским ПХГ лишают Киев заработка

Аналитик объяснил, как удары России по украинским ПХГ лишают Киев заработка - РИА Новости, 13.04.2024

Аналитик объяснил, как удары России по украинским ПХГ лишают Киев заработка

Повреждения инфраструктуры подземных хранилищ газа (ПХГ) на западе Украины могут привести к невозможности его закачки и извлечения, что исключает использование... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T06:18

2024-04-13T06:18

2024-04-13T07:26

украина

россия

львовская область

владимир путин

нафтогаз украины

укртрансгаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Повреждения инфраструктуры подземных хранилищ газа (ПХГ) на западе Украины могут привести к невозможности его закачки и извлечения, что исключает использование хранилища в качестве таможенного склада газа для европейских компаний, заявил РИА Новости главред аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. Два подземных газохранилища украинской компании "Нафтогаз" были поражены ударом утром в четверг, сообщила пресс-служба компании. Удары по инфраструктуре одного из подземных хранилищ газа наносились и в конце марта. Агентство Блумберг со ссылкой на главу украинского оператора газовых хранилищ "Укртрансгаз" Романа Малютина сообщило, что Украина пытается убедить европейских газовых трейдеров в безопасности своих газовых хранилищ после ударов ВС РФ. Подземные хранилища газа на территории Львовской области представляют собой выработанное газовое месторождение, куда газ закачивается под давлением и извлекается обратным давлением. "Удары наносились по системе распределения, там есть группа закачивающих скважин, куда под давлением подается газ, обратным давлением его извлекают из аналогичных скважин. Все они между собой связаны трубопроводами, стоят газоперекачивающие агрегаты, по ним, судя по всему, удар и был нанесен. Если по ним нанесен удар, то газ, который хранится – теперь хранится надежно, извлечь его нельзя. Катастрофический случай, когда украинский режим не сможет ничего украсть, думаю, по этому поводу они больше всего и переживают", - сказал Марцинкевич. Для работы хранилища необходима и электроэнергия - для запитки агрегатов и газораспределительных станций, отметил эксперт. При этом в результате недавних ударов были повреждены и генерирующие мощности на западе Украины, поэтому в этом вопросе тоже могут возникнуть сложности, сказал Марцинкевич. "Соответственно, те планы, которые были у киевского режима – использовать хранилище как источник денег – то есть позволять европейским компаниям в режиме таможенного склада хранить там свой газ... я не думаю, что европейские компании будут так рисковать", - добавил эксперт. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по российским энергообъектам. Он отметил, что эти действия напрямую связаны с решением задач по демилитаризации Украины, так как влияют на ее оборонно-промышленный комплекс.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939743584.html

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

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украина, россия, львовская область, владимир путин, нафтогаз украины, укртрансгаз