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"Стихийное бедствие": Мультимедиа Арт Музей открылся после ремонта - РИА Новости, 13.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:00 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/mamm-1939335568.html
"Стихийное бедствие": Мультимедиа Арт Музей открылся после ремонта
"Стихийное бедствие": Мультимедиа Арт Музей открылся после ремонта - РИА Новости, 13.04.2024
"Стихийное бедствие": Мультимедиа Арт Музей открылся после ремонта
В Москве после капитального ремонта открылся Мультимедиа Арт Музей. В здании поменяли почти все инженерные системы, полы и крышу. О сложностях реставрации и... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:00
2024-04-13T07:00
культура
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве после капитального ремонта открылся Мультимедиа Арт Музей. В здании поменяли почти все инженерные системы, полы и крышу. О сложностях реставрации и первых выставках – в материале РИА Новости.Как женщина с хорошей косметикойМультимедиа Арт Музей был закрыт с сентября 2022 года – здание нуждалось в обновлении инженерных систем, а также замене вентиляции, от которой зависит климат-контроль в залах. Зрители не увидят радикальных изменений, но ремонт был важен для дальнейшего функционирования МАММ, отметила директор и куратор Ольга Свиблова."Я на полтора года сменила профессию и работала над тем, чтобы в музее был капитальный ремонт. Подавляющее большинство знает, что это стихийное бедствие. Только у нашего стихийного бедствия – восемь с половиной тысяч квадратных метров. Когда ты делаешь ремонт – это как женщина с хорошей косметикой, ее не видно. Если видна косметика – значит, плохо накрасили", – рассказала Свиблова.Витражи фасадов здания регулярно промокали и промерзали – их пришлось заменить. Также был восстановлен фундамент, разрушенный после затопления Лопухинского переулка в июле и в ноябре прошлого года.Безответственные люди строили Крыша здания была полностью разобрана и построена заново. По словам Свибловой, она постоянно протекала, и сотрудникам приходилось каждый день сливать воду."Мы сняли с крыши 46 тонн материалов – ее строили безответственные люди, и она сгнила за десять лет. Египетские пирамиды стоят, рядом с нами палаты XVII века стоят, а наша крыша сгнила. Я надеюсь, что новая будет стоять минимум 30 лет", – отметила директор музея.С наступлением лета на крыше планируется делать "прекрасные ивенты", поскольку с нее открывается красивый вид на город.Самая большая катастрофаВ музее заменили и наливные полы – их выровняли, убрав заметные перепады в высоте."Пол – основной элемент дизайна в музее. Это самая большая катастрофа, которая у нас была. Полы полностью раскрылись, последние выставки они были с очень некрасивыми заплатками. Они были положены пять лет назад, к сожалению, с нарушениями технологии. Зато я сегодня могу написать диссертацию по технологии укладки полимерных наливных полов, да еще и в условиях, когда импортная лакокрасочная промышленность ушла с российского рынка", – поделилась Ольга Свиблова.В общей сложности перезалили более 3,5 тысяч квадратных метров, а также заменили сантехнику.Музейный магазин После ремонта в МАММ открылся магазин – он расположен в пространстве минус первого этажа, где раньше были выставочные залы."Я не боюсь признаться, что, постоянно путешествуя по мировым музеям, я часто иду сначала "брюлики" посмотреть, а потом на выставки. И в этом нет ничего страшного или позорного. Потому что искусство – это все, что вокруг нас. Это то, как мы выглядим, и иногда маленький магнитик или колечко из музейного магазина нас радуют. И нам совершенно не нужны бриллианты. Мы и без них засветимся", – призналась Свиблова.Первые выставки На последнем этаже музея открылась выставка, посвященная 90-летию Эрика Булатова "Живу дальше. Лаборатория художника". На ней представлено семь картин и более ста рисунков автора."Это потрясающая возможность залезть в голову художника. Вы заходите в зал и видите, как Эрик на протяжении нескольких лет разрабатывал мотив одной живописной картины, какие варианты у него были, что он отсек и убрал", – рассказала куратор Анна Зайцева.В рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии – 2024" открылась выставка "Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней"."Она не совсем про секунды, метры, мировые рекорды и так далее. Она про спорт, как зеркало социума. Вы увидите, что экспозиция четко разделена на три главы, три эпохи. Мы постарались на визуальном уровне показать, в каких взаимоотношениях спорт находился с более широким контекстом, социальным и политическим", – отметила Зайцева.На выставка "Модницы XIX– начала XXвека. Из коллекции МАММ" посетители узнают неожиданные факты. Например, что в трамвай было запрещено заходить в большой шляпе, заколотой шпильками, чтобы ненароком не травмировать других пассажиров.Также в музее представлены выставки итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири "Атлас нового мира", "Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского", "Коллекция Фонда StillArt. Шедевры мировой фотографии моды", проект Константина Батынкова и Сергея Шеховцова "Футбол" и инсталляция Алексея Каллима "Теорема дождя".
https://ria.ru/20240301/repin-1930169909.html
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РИА Новости
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мультимедиа арт музей, музеи, новости культуры, куда сходить , что посмотреть
Культура, Мультимедиа Арт музей, Музеи, Новости культуры, куда сходить , что посмотреть
"Стихийное бедствие": Мультимедиа Арт Музей открылся после ремонта

В Москве после капитального ремонта открылся Мультимедиа Арт Музей

© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем, МоскваЗдание Мультимедиа Арт Музея на улице Остоженка
Здание Мультимедиа Арт Музея на улице Остоженка - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем, Москва
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве после капитального ремонта открылся Мультимедиа Арт Музей. В здании поменяли почти все инженерные системы, полы и крышу. О сложностях реставрации и первых выставках – в материале РИА Новости.

Как женщина с хорошей косметикой

Мультимедиа Арт Музей был закрыт с сентября 2022 года – здание нуждалось в обновлении инженерных систем, а также замене вентиляции, от которой зависит климат-контроль в залах. Зрители не увидят радикальных изменений, но ремонт был важен для дальнейшего функционирования МАММ, отметила директор и куратор Ольга Свиблова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДиректор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова
"Я на полтора года сменила профессию и работала над тем, чтобы в музее был капитальный ремонт. Подавляющее большинство знает, что это стихийное бедствие. Только у нашего стихийного бедствия – восемь с половиной тысяч квадратных метров. Когда ты делаешь ремонт – это как женщина с хорошей косметикой, ее не видно. Если видна косметика – значит, плохо накрасили", – рассказала Свиблова.
Витражи фасадов здания регулярно промокали и промерзали – их пришлось заменить. Также был восстановлен фундамент, разрушенный после затопления Лопухинского переулка в июле и в ноябре прошлого года.

Безответственные люди строили

Крыша здания была полностью разобрана и построена заново. По словам Свибловой, она постоянно протекала, и сотрудникам приходилось каждый день сливать воду.
"Мы сняли с крыши 46 тонн материалов – ее строили безответственные люди, и она сгнила за десять лет. Египетские пирамиды стоят, рядом с нами палаты XVII века стоят, а наша крыша сгнила. Я надеюсь, что новая будет стоять минимум 30 лет", – отметила директор музея.
С наступлением лета на крыше планируется делать "прекрасные ивенты", поскольку с нее открывается красивый вид на город.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетители на групповой выставке "Тень души, но заостренней чуть" в Мультимедиа Арт Музее
Посетители на групповой выставке Тень души, но заостренней чуть в Мультимедиа Арт Музее - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители на групповой выставке "Тень души, но заостренней чуть" в Мультимедиа Арт Музее

Самая большая катастрофа

В музее заменили и наливные полы – их выровняли, убрав заметные перепады в высоте.
"Пол – основной элемент дизайна в музее. Это самая большая катастрофа, которая у нас была. Полы полностью раскрылись, последние выставки они были с очень некрасивыми заплатками. Они были положены пять лет назад, к сожалению, с нарушениями технологии. Зато я сегодня могу написать диссертацию по технологии укладки полимерных наливных полов, да еще и в условиях, когда импортная лакокрасочная промышленность ушла с российского рынка", – поделилась Ольга Свиблова.
В общей сложности перезалили более 3,5 тысяч квадратных метров, а также заменили сантехнику.

Музейный магазин

После ремонта в МАММ открылся магазин – он расположен в пространстве минус первого этажа, где раньше были выставочные залы.
"Я не боюсь признаться, что, постоянно путешествуя по мировым музеям, я часто иду сначала "брюлики" посмотреть, а потом на выставки. И в этом нет ничего страшного или позорного. Потому что искусство – это все, что вокруг нас. Это то, как мы выглядим, и иногда маленький магнитик или колечко из музейного магазина нас радуют. И нам совершенно не нужны бриллианты. Мы и без них засветимся", – призналась Свиблова.

Первые выставки

На последнем этаже музея открылась выставка, посвященная 90-летию Эрика Булатова "Живу дальше. Лаборатория художника". На ней представлено семь картин и более ста рисунков автора.
«
"Это потрясающая возможность залезть в голову художника. Вы заходите в зал и видите, как Эрик на протяжении нескольких лет разрабатывал мотив одной живописной картины, какие варианты у него были, что он отсек и убрал", – рассказала куратор Анна Зайцева.
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В рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии – 2024" открылась выставка "Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней".
«
"Она не совсем про секунды, метры, мировые рекорды и так далее. Она про спорт, как зеркало социума. Вы увидите, что экспозиция четко разделена на три главы, три эпохи. Мы постарались на визуальном уровне показать, в каких взаимоотношениях спорт находился с более широким контекстом, социальным и политическим", – отметила Зайцева.
На выставка "Модницы XIX– начала XXвека. Из коллекции МАММ" посетители узнают неожиданные факты. Например, что в трамвай было запрещено заходить в большой шляпе, заколотой шпильками, чтобы ненароком не травмировать других пассажиров.
Также в музее представлены выставки итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири "Атлас нового мира", "Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского", "Коллекция Фонда StillArt. Шедевры мировой фотографии моды", проект Константина Батынкова и Сергея Шеховцова "Футбол" и инсталляция Алексея Каллима "Теорема дождя".
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КультураМультимедиа Арт музейМузеиНовости культурыкуда сходитьчто посмотреть
 
 
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