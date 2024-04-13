Экс-замглавы Минобороны Украины довела жену военного до слез
Маляр в ответ на критику мобилизации довела жену военного ВСУ до слез
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в принятом законопроекте о мобилизации довела супругу военнослужащего ВСУ до слез, заявив, что тот "он знал, на что шел".
Соответствующее заявление Маляр сделала эфире украинского телеканала "Первый" (укр. - "Перший"), запись которого размещена на его Youtube-канале. В студии разгорелась дискуссия о необходимости демобилизации военных ВСУ. За увольнение в запас выступила одна из гостей студии депутат Рады Инна Совсун, чей супруг, по ее словам, несет службу в украинских войсках непосредственно на линии боевого соприкосновения.
"Когда он (супруг Совсун - ред.) шел (в ВСУ - ред.), он же знал норму конституции, что демобилизация невозможна до завершения военного времени... Как вы с конституцией это совмещаете? Он же знал, что существует четкая норма", - заявила Маляр в ответ на слова Совсун о необходимости отдыха и демобилизации для военных.
Маляр перебивала Совсун, в конечном итоге довела женщину до слез. Ведущим пришлось вмешаться в перепалку, требуя "уважения к супруге военнослужащего" от экс-замминистра обороны Украины.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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