https://ria.ru/20240413/lugansk-1939778041.html

В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 13.04.2024

В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T11:53

2024-04-13T11:53

2024-04-13T13:05

специальная военная операция на украине

луганск

происшествия

родион мирошник

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, сообщил корреспондент РИА Новости.Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow.По данным посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, противник атаковал район автовокзала.Дипломат призвал дождаться официальной информации.

https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html

луганск

донецкая народная республика

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Черный дым в Луганске В Луганске прозвучало несколько громких хлопков, поднимается чёрный дым, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-13T11:53 true PT0M08S

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луганск, происшествия, родион мирошник, вооруженные силы украины, донецкая народная республика