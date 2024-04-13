https://ria.ru/20240413/lugansk-1939778041.html
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 13.04.2024
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:53
2024-04-13T11:53
2024-04-13T13:05
специальная военная операция на украине
луганск
происшествия
родион мирошник
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, сообщил корреспондент РИА Новости.Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow.По данным посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, противник атаковал район автовокзала.Дипломат призвал дождаться официальной информации.
https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Черный дым в Луганске
В Луганске прозвучало несколько громких хлопков, поднимается чёрный дым, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-13T11:53
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PT0M08S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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луганск, происшествия, родион мирошник, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Происшествия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым