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В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 13.04.2024 (обновлено: 13:05 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/lugansk-1939778041.html
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 13.04.2024
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:53
2024-04-13T13:05
специальная военная операция на украине
луганск
происшествия
родион мирошник
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, сообщил корреспондент РИА Новости.Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow.По данным посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, противник атаковал район автовокзала.Дипломат призвал дождаться официальной информации.
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луганск
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Черный дым в Луганске
В Луганске прозвучало несколько громких хлопков, поднимается чёрный дым, передает корреспондент РИА Новости
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луганск, происшествия, родион мирошник, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Происшествия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow.
По данным посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, противник атаковал район автовокзала.
Дипломат призвал дождаться официальной информации.
Корреспондент Вести Луганск Артем Юндас и оператор Денис Шум - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР
10 апреля, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскПроисшествияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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