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В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Губернатор Роман Старовойт Курской области сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя 49 минут. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:42
2024-04-13T23:42
2024-04-13T23:42
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт Курской области сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя 49 минут. Глава региона 13 апреля в 22.45 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
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происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Старовойт: отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области