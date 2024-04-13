https://ria.ru/20240413/kursk-1939862184.html

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2024

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Губернатор Роман Старовойт Курской области сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя 49 минут. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:42

2024-04-13T23:42

2024-04-13T23:42

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт Курской области сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя 49 минут. Глава региона 13 апреля в 22.45 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240413/obstrel-1939842156.html

курская область

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происшествия, курская область, роман старовойт