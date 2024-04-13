https://ria.ru/20240413/kurier-1939733914.html

СМИ: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России

СМИ: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России, сообщила газета Kleine Zeitung. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T01:00

2024-04-13T01:00

2024-04-13T06:03

экономика

австрия

россия

александер шалленберг

карл нехаммер

omv

газпром

австрийская народная партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814020409_0:0:2543:1431_1920x0_80_0_0_1790982e8795e083e1ab4fbfa3768583.jpg

ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России, сообщила газета Kleine Zeitung.В феврале Гевесслер заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел республики Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа."Министр энергетики Леонор Гевесслер ("Зеленые") завершила разработку своих планов по постепенному прекращению поставок российского газа. Теперь ей необходимо получить одобрение (партии действующего канцлера Карла Нехаммера) Австрийской народной партии (ÖVP) и большинство в две трети голосов в национальном совете (парламенте республики)", — пишет издание.Как сообщила австрийская газета Kurier, Гевесслер направила представителю правительства от Австрийской народной партии законопроект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа. Отмечается, что предложенные поправки к законодательству призваны сократить долю импорта российского газа с примерно 90% до 0% в 2027/2028 газовом году (1 октября — 30 сентября).Как уточняет газета Kurier, ссылаясь на законопроект, оказавшийся в ее распоряжении, законодательные предложения министра энергетики включают в себя поправки к Закону о газовой промышленности, Закону о диверсификации газа и Закону о регулировании энергетики. Начиная с 2024/25 газового года, каждый поставщик газа в Австрии будет обязан предоставить доказательства увеличения доли нероссийского природного газа.В декабре 2023 года 98% импортируемого Австрией газа поступало из России, в январе 2024 года — 97%, а в феврале — 87%.

https://ria.ru/20240212/gaz-1926904886.html

https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731822.html

https://ria.ru/20240212/kontrakt-1926852607.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, австрия, россия, александер шалленберг, карл нехаммер, omv, газпром, австрийская народная партия