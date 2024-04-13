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СМИ: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России - РИА Новости, 13.04.2024
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01:00 13.04.2024 (обновлено: 06:03 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/kurier-1939733914.html
СМИ: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России
СМИ: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России
Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России, сообщила газета Kleine Zeitung. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T01:00
2024-04-13T06:03
экономика
австрия
россия
александер шалленберг
карл нехаммер
omv
газпром
австрийская народная партия
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России, сообщила газета Kleine Zeitung.В феврале Гевесслер заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел республики Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа.&quot;Министр энергетики Леонор Гевесслер (&quot;Зеленые&quot;) завершила разработку своих планов по постепенному прекращению поставок российского газа. Теперь ей необходимо получить одобрение (партии действующего канцлера Карла Нехаммера) Австрийской народной партии (ÖVP) и большинство в две трети голосов в национальном совете (парламенте республики)&quot;, — пишет издание.Как сообщила австрийская газета Kurier, Гевесслер направила представителю правительства от Австрийской народной партии законопроект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа. Отмечается, что предложенные поправки к законодательству призваны сократить долю импорта российского газа с примерно 90% до 0% в 2027/2028 газовом году (1 октября — 30 сентября).Как уточняет газета Kurier, ссылаясь на законопроект, оказавшийся в ее распоряжении, законодательные предложения министра энергетики включают в себя поправки к Закону о газовой промышленности, Закону о диверсификации газа и Закону о регулировании энергетики. Начиная с 2024/25 газового года, каждый поставщик газа в Австрии будет обязан предоставить доказательства увеличения доли нероссийского природного газа.В декабре 2023 года 98% импортируемого Австрией газа поступало из России, в январе 2024 года — 97%, а в феврале — 87%.
https://ria.ru/20240212/gaz-1926904886.html
https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731822.html
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экономика, австрия, россия, александер шалленберг, карл нехаммер, omv, газпром, австрийская народная партия
Экономика, Австрия, Россия, Александер Шалленберг, Карл Нехаммер, OMV, Газпром, Австрийская народная партия
СМИ: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России

Kurier: глава Минэнерго Австрии планирует отказ от газа из России к 2028 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, Австрия
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, Австрия - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России, сообщила газета Kleine Zeitung.
В феврале Гевесслер заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел республики Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа.
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«

"Министр энергетики Леонор Гевесслер ("Зеленые") завершила разработку своих планов по постепенному прекращению поставок российского газа. Теперь ей необходимо получить одобрение (партии действующего канцлера Карла Нехаммера) Австрийской народной партии (ÖVP) и большинство в две трети голосов в национальном совете (парламенте республики)", — пишет издание.

Как сообщила австрийская газета Kurier, Гевесслер направила представителю правительства от Австрийской народной партии законопроект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа. Отмечается, что предложенные поправки к законодательству призваны сократить долю импорта российского газа с примерно 90% до 0% в 2027/2028 газовом году (1 октября — 30 сентября).
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Как уточняет газета Kurier, ссылаясь на законопроект, оказавшийся в ее распоряжении, законодательные предложения министра энергетики включают в себя поправки к Закону о газовой промышленности, Закону о диверсификации газа и Закону о регулировании энергетики. Начиная с 2024/25 газового года, каждый поставщик газа в Австрии будет обязан предоставить доказательства увеличения доли нероссийского природного газа.
В декабре 2023 года 98% импортируемого Австрией газа поступало из России, в январе 2024 года — 97%, а в феврале — 87%.
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ЭкономикаАвстрияРоссияАлександер ШалленбергКарл НехаммерOMVГазпромАвстрийская народная партия
 
 
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