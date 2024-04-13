https://ria.ru/20240413/kurgan-1939774100.html

В Кургане в очередной раз прозвучали сирены

В Кургане в очередной раз прозвучали сирены - РИА Новости, 13.04.2024

В Кургане в очередной раз прозвучали сирены

Сирены в очередной раз прозвучали в Кургане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T11:23

2024-04-13T11:23

2024-04-13T11:23

происшествия

курган

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 13 апр – РИА Новости. Сирены в очередной раз прозвучали в Кургане, передает корреспондент РИА Новости. Сирены в субботу прозвучали в Кургане, предупреждая местных жителей о необходимости эвакуации. Горожане при этом спокойно прогуливаются по набережной. Сирены звучат в Кургане два раза в день в 10.00 и 13.00 по местному времени. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://ria.ru/20240413/reka_tobol-1939744398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курган, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024