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В Кургане в очередной раз прозвучали сирены - РИА Новости, 13.04.2024
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11:23 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/kurgan-1939774100.html
В Кургане в очередной раз прозвучали сирены
В Кургане в очередной раз прозвучали сирены - РИА Новости, 13.04.2024
В Кургане в очередной раз прозвучали сирены
Сирены в очередной раз прозвучали в Кургане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:23
2024-04-13T11:23
происшествия
курган
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 13 апр – РИА Новости. Сирены в очередной раз прозвучали в Кургане, передает корреспондент РИА Новости. Сирены в субботу прозвучали в Кургане, предупреждая местных жителей о необходимости эвакуации. Горожане при этом спокойно прогуливаются по набережной. Сирены звучат в Кургане два раза в день в 10.00 и 13.00 по местному времени. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240413/reka_tobol-1939744398.html
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происшествия, курган, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Кургане в очередной раз прозвучали сирены

В Кургане в очередной раз прозвучали сирены, призывающие жителей к эвакуации

© РИА НовостиНабережная реки Тобол в центре Кургана
Набережная реки Тобол в центре Кургана
© РИА Новости
Набережная реки Тобол в центре Кургана
Читать ria.ru в
КУРГАН, 13 апр – РИА Новости. Сирены в очередной раз прозвучали в Кургане, передает корреспондент РИА Новости.
Сирены в субботу прозвучали в Кургане, предупреждая местных жителей о необходимости эвакуации. Горожане при этом спокойно прогуливаются по набережной. Сирены звучат в Кургане два раза в день в 10.00 и 13.00 по местному времени.
Сотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 416 сантиметров
06:30
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
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ПроисшествияКурганКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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