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Куклачева планируют перевести в обычную палату - РИА Новости, 13.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:56 13.04.2024 (обновлено: 15:06 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939800962.html
Куклачева планируют перевести в обычную палату
Куклачева планируют перевести в обычную палату - РИА Новости, 13.04.2024
Куклачева планируют перевести в обычную палату
Врачи планируют перевести народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации в обычную палату в воскресенье, если состояние будет стабильным, сообщила РИА... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:56
2024-04-13T15:06
культура
юрий куклачев
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Врачи планируют перевести народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации в обычную палату в воскресенье, если состояние будет стабильным, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.Ранее сын Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил РИА Новости, что артист чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле" 13 и 14 апреля без его участия, чтобы оно продолжалось. Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт."Да, врачи сказали, что планируют (перевести в обычную палату - ред.). То есть динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату", - сказала собеседница агентства.Цирковое шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле" приурочено к 75-летию Куклачева. Представления запланированы на 12-14 апреля.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
https://ria.ru/20240402/kuklachev-1937350937.html
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
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юрий куклачев, россия
Культура, Юрий Куклачев, Россия
Куклачева планируют перевести в обычную палату

Врачи переведут Куклачева в обычную палату, если состояние будет стабильным

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Юрий Куклачев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Врачи планируют перевести народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации в обычную палату в воскресенье, если состояние будет стабильным, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.
Ранее сын Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил РИА Новости, что артист чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле" 13 и 14 апреля без его участия, чтобы оно продолжалось. Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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"Да, врачи сказали, что планируют (перевести в обычную палату - ред.). То есть динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату", - сказала собеседница агентства.
Цирковое шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле" приурочено к 75-летию Куклачева. Представления запланированы на 12-14 апреля.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
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