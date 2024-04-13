https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939800962.html

Куклачева планируют перевести в обычную палату

Куклачева планируют перевести в обычную палату - РИА Новости, 13.04.2024

Куклачева планируют перевести в обычную палату

Врачи планируют перевести народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации в обычную палату в воскресенье, если состояние будет стабильным, сообщила РИА... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T14:56

2024-04-13T14:56

2024-04-13T15:06

культура

юрий куклачев

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Врачи планируют перевести народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации в обычную палату в воскресенье, если состояние будет стабильным, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.Ранее сын Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил РИА Новости, что артист чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле" 13 и 14 апреля без его участия, чтобы оно продолжалось. Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт."Да, врачи сказали, что планируют (перевести в обычную палату - ред.). То есть динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату", - сказала собеседница агентства.Цирковое шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле" приурочено к 75-летию Куклачева. Представления запланированы на 12-14 апреля.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).

https://ria.ru/20240402/kuklachev-1937350937.html

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

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юрий куклачев, россия