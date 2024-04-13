https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939792465.html

Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста

Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста - РИА Новости, 13.04.2024

Сын Куклачева рассказал о состоянии артиста

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил РИА Новости, что артист чувствует... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:47

2024-04-13T13:47

2024-04-13T14:02

культура

юрий куклачев

крокус сити холл

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил РИА Новости, что артист чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле" без его участия, чтобы оно продолжалось.Ранее представитель артиста Ольга Кардокене сообщала РИА Новости, что все оставшиеся представления юбилейного шоу Куклачева "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле" 13 и 14 апреля состоятся, состав артистов останется прежним, но без участия Куклачева.Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт."Уже он себя чувствует лучше, буквально полчаса назад я с ним разговаривал. Он раздавала ЦУ, как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: "Пап, успокойся, выздоравливай, все будет хорошо", - сказал Дмитрий Куклачев.Он отметил, что качество спектакля не пострадает, несмотря на отсутствие в нём Куклачева.Кроме того, сын артиста напомнил, что средства с представлений будут направлены в фонд Муслима Магомаева в помощь пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле" 22 марта.Цирковое шоу "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле" приурочено к 75-летию Куклачева. Представления запланированы на 12-14 апреля.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).

https://ria.ru/20240402/kuklachev-1937350937.html

https://ria.ru/20230320/znamenitosti-1859102633.html

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

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юрий куклачев, крокус сити холл, россия