https://ria.ru/20240413/krym-1939810793.html

В Крыму грузовик раздавил легковушку с пассажирами, есть погибшие

В Крыму грузовик раздавил легковушку с пассажирами, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024

В Крыму грузовик раздавил легковушку с пассажирами, есть погибшие

Грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами в Алуште, начата проверка, точное количество погибших уточняется, сообщает крымское управление СК РФ в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:14

2024-04-13T16:14

2024-04-13T16:15

происшествия

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами в Алуште, начата проверка, точное количество погибших уточняется, сообщает крымское управление СК РФ в Telegram-канале. "В Алуште на автодороге у развилки на Судак у автомобиля MAN отказали тормоза, большегруз начал скатываться назад, подмяв под себя "Ладу Приора" с находившимися в ней водителем и пассажирами. По предварительным данным, в легковушке находилось четыре человека", - говорится в сообщении. Следователями начата проверка на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших в рейс грузовик, признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. "В связи с тем, что в настоящее время на месте ДТП идет извлечение тел из сильно деформированного корпуса автомобиля, говорить о точном количестве погибших преждевременно", - подчеркнули в управлении, добавив, что следователи также работают с представителями компании, которой принадлежит большегруз. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20240412/tramvay-1939666599.html

https://ria.ru/20230924/dtp-1898390994.html

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происшествия, алушта, россия, судак, следственный комитет россии (ск рф), республика крым