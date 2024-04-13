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В Крыму грузовик раздавил легковушку с пассажирами, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024
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16:14 13.04.2024 (обновлено: 16:15 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/krym-1939810793.html
В Крыму грузовик раздавил легковушку с пассажирами, есть погибшие
В Крыму грузовик раздавил легковушку с пассажирами, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024
В Крыму грузовик раздавил легковушку с пассажирами, есть погибшие
Грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами в Алуште, начата проверка, точное количество погибших уточняется, сообщает крымское управление СК РФ в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:14
2024-04-13T16:15
происшествия
алушта
россия
судак
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами в Алуште, начата проверка, точное количество погибших уточняется, сообщает крымское управление СК РФ в Telegram-канале. "В Алуште на автодороге у развилки на Судак у автомобиля MAN отказали тормоза, большегруз начал скатываться назад, подмяв под себя "Ладу Приора" с находившимися в ней водителем и пассажирами. По предварительным данным, в легковушке находилось четыре человека", - говорится в сообщении. Следователями начата проверка на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших в рейс грузовик, признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. "В связи с тем, что в настоящее время на месте ДТП идет извлечение тел из сильно деформированного корпуса автомобиля, говорить о точном количестве погибших преждевременно", - подчеркнули в управлении, добавив, что следователи также работают с представителями компании, которой принадлежит большегруз. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20240412/tramvay-1939666599.html
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происшествия, алушта, россия, судак, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Алушта, Россия, Судак, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
В Крыму грузовик раздавил легковушку с пассажирами, есть погибшие

В Алуште грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами в Алуште, начата проверка, точное количество погибших уточняется, сообщает крымское управление СК РФ в Telegram-канале.
"В Алуште на автодороге у развилки на Судак у автомобиля MAN отказали тормоза, большегруз начал скатываться назад, подмяв под себя "Ладу Приора" с находившимися в ней водителем и пассажирами. По предварительным данным, в легковушке находилось четыре человека", - говорится в сообщении.
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Следователями начата проверка на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших в рейс грузовик, признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
"В связи с тем, что в настоящее время на месте ДТП идет извлечение тел из сильно деформированного корпуса автомобиля, говорить о точном количестве погибших преждевременно", - подчеркнули в управлении, добавив, что следователи также работают с представителями компании, которой принадлежит большегруз.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - подчеркнули в СК.
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ПроисшествияАлуштаРоссияСудакСледственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
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