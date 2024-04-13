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В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР - РИА Новости, 13.04.2024
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05:33 13.04.2024 (обновлено: 15:18 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/konstantinov-1939742576.html
В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР
В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР - РИА Новости, 13.04.2024
В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР
Незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году обоснована, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T05:33
2024-04-13T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году обоснована, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов."Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — сказал собеседник агентства.Вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году обернулся тяжелыми геополитическими последствиями, поэтому важно признать то решение незаконным и преступным, добавил Константинов.Как сообщил в прошлом сентябре РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, Президиум Верховного Совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий документ — совместное представление президиумов верховных советов республик.По его словам, при передаче Крыма в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушили юридические основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав крымчан.Трофимов добавил, что для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, но этого не сделали, мнение населения республики никто не спросил. Кроме того, в Украинской ССР также следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего сделано не было.
https://ria.ru/20240412/konstantinov-1939491963.html
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политика, рсфср, россия, ссср, владимир константинов, владимир путин, госдума рф, оон
Политика, РСФСР, Россия, СССР, Владимир Константинов, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР

Константинов: обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году обоснована, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
"Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — сказал собеседник агентства.
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Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из РСФСР в УССР внесли в Госдуму в марте. В нем говорится, что подобный шаг не имеет юридической силы, поскольку сделан с нарушением Конституций РСФСР и СССР.

Вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году обернулся тяжелыми геополитическими последствиями, поэтому важно признать то решение незаконным и преступным, добавил Константинов.
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Как сообщил в прошлом сентябре РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, Президиум Верховного Совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий документ — совместное представление президиумов верховных советов республик.
По его словам, при передаче Крыма в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушили юридические основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав крымчан.
Трофимов добавил, что для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, но этого не сделали, мнение населения республики никто не спросил. Кроме того, в Украинской ССР также следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего сделано не было.
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