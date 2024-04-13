https://ria.ru/20240413/kofman-1939860781.html

В ДНР объяснили, когда народ Донбасса перестал быть украинским

В ДНР объяснили, когда народ Донбасса перестал быть украинским - РИА Новости, 13.04.2024

В ДНР объяснили, когда народ Донбасса перестал быть украинским

Решение киевского режима о начале АТО на Донбассе окончательно сделало жителей региона "чужими" для украинских властей, рассказал РИА Новости очевидец и... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:29

2024-04-13T23:29

2024-04-13T23:30

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ДОНЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Решение киевского режима о начале АТО на Донбассе окончательно сделало жителей региона "чужими" для украинских властей, рассказал РИА Новости очевидец и участник событий на Донбассе, глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман. "Есть хорошая поговорка, что в свой народ армия может выстрелить один раз. Следующий выстрел будет в чужой народ. Что, собственно, и произошло на Донбассе. … После расстрелов мирных протестующих, после сожжения Дома профсоюзов в Одессе, после выпущенной ракеты по зданию облгосадминистрации в Луганске, против Украины восстал неукраинский народ. Уже неукраинский", - рассказал он. Террор киевских властей против населения городов востока Украины начался еще в тот момент, когда жители еще сохраняли лояльность украинскому государству и просто высказывали свое недовольство государственным переворотом, напоминает Кофман. "Хотя я напомню, изначально люди поднимались за федерализацию, за восстановление конституционного строя, за привлечение к ответственности аферистов, захвативших власть в Киеве. Просто мы тогда не понимали, что группа нацистских преступников, коими являлись переворотчики, вовсе не аферисты, а преступники против человечности. Но, собственно, в дальнейшем это покажут те суды, которые им предстоит еще пройти", - рассказал он. Кофман также рассказал, как попал под обстрел украинской артиллерией в здании администрации Луганской области. "Наверное, одно из самых страшных – это, конечно же, прилет ракеты в здание облгосадминистрации в Луганске. Если не ошибаюсь, это было 2 июня. Мы как раз находились там. Там должно было пройти заседание парламента Новороссии. И мы перешли случайно совершенно в другое крыло. И четко под тот зал заседания, где мы должны были собраться, влетела ракета", - говорит он. Для мирных жителей региона жестокая и агрессивная реакция киевского режима на протест Донбасса против госпереворота в Киеве была неожиданной, считает Кофман. "Мы думали, что вот-вот и все закончится, вот-вот и все образумятся. А сейчас понятно, что только полное и тотальное уничтожение этих преступников, я ни в коем случае не говорю о жителях Украины. Я говорю о тех, кто принял эту власть, о тех, кто ее представляет, и о тех, кто сейчас ведет эту античеловеческую войну против бывшего своего народа", - рассказал он. Он также рассказал, как сам отреагировал на один из первых обстрелов Луганска, под который он попал с первым руководителем ЛНР Валерием Болотовым. "Я помню, я иду по парку, рядом рушатся деревья от обстрелов, а я не могу побежать. Болотов Валерий, покойный первый руководитель ЛНР, выбегая из-за угла, хватая меня за рукава, затаскивая внутрь, орет: "Ты почему не упал?" Я говорю: "Слушай, костюм светлый, как-то стыдно". Он говорит: А почему не побежал?" Я сказал, что просто стыдно было бежать. Это не потому, что мы были такие отважные. Мы были такие глупые и не понимали вообще, что это такое на самом деле", - рассказал Кофман.

https://ria.ru/20240413/timokhin-1939851952.html

https://ria.ru/20240413/opolcheniya-1939854927.html

https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939742081.html

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донбасс, луганск, александр кофман, валерий болотов, россия, общество