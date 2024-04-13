https://ria.ru/20240413/kirgiziya-1939847865.html
МИД Киргизии оценил комментарий Захаровой о жене сотрудника посольства
МИД Киргизии оценил комментарий Захаровой о жене сотрудника посольства - РИА Новости, 13.04.2024
МИД Киргизии оценил комментарий Захаровой о жене сотрудника посольства
МИД Киргизии позитивно воспринял комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по ситуации с женой сотрудника киргизского посольства,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:49
2024-04-13T20:49
2024-04-13T20:49
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БИШКЕК, 13 апр - РИА Новости. МИД Киргизии позитивно воспринял комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по ситуации с женой сотрудника киргизского посольства, соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства. Ранее Захарова заявила, что проверка, которую проводит министерство внутренних дел России в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве, показывает, что Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. "С удовлетворением восприняли комментарий официального представителя МИД Российской Федерации М.Захаровой о незыблемости дипломатического статуса и приверженности Российской Федерации Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирины Волк сообщила, что полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии. Как сообщали в МВД РФ, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, сообщив при этом, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. Отмечается, что в процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали.
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в мире, россия, киргизия, москва, мария захарова, ирина волк
В мире, Россия, Киргизия, Москва, Мария Захарова, Ирина Волк
МИД Киргизии оценил комментарий Захаровой о жене сотрудника посольства
МИД Киргизии позитивно воспринял слова Захаровой о жене сотрудника посольства